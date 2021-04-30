Паспорт вакцинации содержит данные о том, какие препараты получил человек, в каких дозах и в какие даты, передает Informburo.kz.

Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на отчётной встрече с населением.

"Данные о проведении вакцинации размещаются в электронном формате. В настоящее время для интеграции паспорта вакцинации рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Интеграция паспорта вакцинации с приложением Ashyq будет реализована с 1 июля 2021 года", – сказал министр.

Паспорт вакцинации содержит данные о том, какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты, предоставляет возможность продемонстрировать документ по месту требования и открытия доступа с помощью QR-кода. Паспорт вакцинации гражданина формируют после получения обоих компонентов вакцины.

Он добавил, что также внедряются тепловые карты – система анализа активности города в период пандемии на базе телекоммуникационных данных. Тепловые карты позволяют определять места концентрации активности и скоплений жителей. Сейчас пилотный проект реализуют в Алматы.

"Использование тепловых карт предоставляет такие возможности, как регулярный доступ межведомственной комиссии, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, департамента полиции, управления общественного здравоохранения Алматы, использование полученной аналитики для целей санитарного мониторинга, оптимизации маршрутов патрулирования, планирования коечного фонда, анализа эффективности принятых мер", – добавил Алексей Цой.

В НПП "Атамекен" уточнили, что казахстанцам, которые получили оба компонента вакцины против коронавируса, в системе Ashyq присвоят "зелёный" статус, который означает полную свободу передвижения.

Ashyq – это приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. В Казахстане его используют уже более 500 объектов из восьми регионов Казахстана.

Перед входом в общественное заведение пользователь приложения сканирует специальный QR-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Жёлтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зелёный" – знак полной свободы передвижения.