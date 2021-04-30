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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Т
Модератор(Администрация сайта)
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- 05.01.07
- Сообщений:
- 712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:35
Цитата:
Вы правы. Пользователю, который стал использовать этот аватар позже, сегодня направлено уведомление от редакции. Мы просим Tsks сменить аватар в течение трех дней. В противном случае аккаунт будет удален.
Victor Yang:
Он прямо не запрещает повторы аватарок, но я думаю может подойти.
Он прямо не запрещает повторы аватарок, но я думаю может подойти.
Вы правы. Пользователю, который стал использовать этот аватар позже, сегодня направлено уведомление от редакции. Мы просим Tsks сменить аватар в течение трех дней. В противном случае аккаунт будет удален.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:38
Цитата:
Гений демагогии!
Маркс:
Ник может также объединять и несколько пользователей, поэтому к имени собственному никакого отношения не имеет.
Ник может также объединять и несколько пользователей, поэтому к имени собственному никакого отношения не имеет.
Гений демагогии!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:47
Цитата:
Цитата:
Это насколько ему должно быть скучно и грустно
Что его заинтересовала тема про его же аватарку и ник)
Что он второй день тут спорит об этом
Гога: -Польская спортсменка в знак солидарности тоже убрала свой флаг .Ну хоть так Польшу немного обелила Цитата:
Маркс: Господи (с)! Этот тролль считает свою пустую и никому не нужную писанину на форуме великой трудовой деятельностью. Наверное, когда обсуждает международные дела, чувствует себя, как минимум, министром иностранных делОй ой ой задело зедело смотрите,пустобреха))) Понял всю ущербность своего спора который ниочем))
Цитата:
Victor Yang:
Гений демагогии!
Гений демагогии!
Это насколько ему должно быть скучно и грустно
Что его заинтересовала тема про его же аватарку и ник)
Что он второй день тут спорит об этом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:47
надо тогда для честности пройтись еще.
аватара форумчанина 07Litra c 2014 года существует.
вчера он заходил на форум.
такая аватара более поздняя есть еще на форуме.
аватара форумчанина 07Litra c 2014 года существует.
вчера он заходил на форум.
такая аватара более поздняя есть еще на форуме.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:48
да, и аватара "А" как у меня ,есть еще у некоторых.
более молодых пользователей.
прошу их тоже удалить.
более молодых пользователей.
прошу их тоже удалить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:49
Цитата:
Демагогия основывается на логических ошибках, но они имеют место скорее в ваших сообщениях, чем в моих.
Victor Yang:
Гений демагогии!
Гений демагогии!
Демагогия основывается на логических ошибках, но они имеют место скорее в ваших сообщениях, чем в моих.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:51
Цитата:
Извините, если так сильно задел.
abaika95:
Ой ой ой задело зедело смотрите,пустобреха)
Ой ой ой задело зедело смотрите,пустобреха)
Извините, если так сильно задел.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:55
абайка95 сегодня рано что-то начал ругань.
в увольнении что-ли, или задача поставлена
испортить людям предпраздничное настроение.
в увольнении что-ли, или задача поставлена
испортить людям предпраздничное настроение.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:58
Цитата:
Ну да, конечно.
[Исправлено: Victor Yang, 30.04.2021 - 10:46]
Маркс:
Демагогия основывается на логических ошибках, но они имеют место скорее в ваших сообщениях, чем в моих.
Демагогия основывается на логических ошибках, но они имеют место скорее в ваших сообщениях, чем в моих.
Ну да, конечно.
[Исправлено: Victor Yang, 30.04.2021 - 10:46]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:03
Цитата:
Маркс пытался в юмор
Но как и демагогия у Маркса,юмор тоже хромает) причем на обе ноги
Цитата:
Да пришел седня на планерку
А мне сразу задачу
Тут Алекс больно весёлый к 1 мая
Надо ему настрой подпортить
А как спрашиваю я?
А давайте Маркса обсмеем говорят мне
А как это на Алекса подействует возразил я?
А никак ответили мне,просто ему тоже скучно и он что-нибудь ответит
Так и было
Маркс:
Извините, если так сильно задел.
Извините, если так сильно задел.
Маркс пытался в юмор
Но как и демагогия у Маркса,юмор тоже хромает) причем на обе ноги
Цитата:
alex_60:
абайка95 сегодня рано что-то начал ругань. в увольнении что-ли, или задача поставлена испортить людям предпраздничное настроение
абайка95 сегодня рано что-то начал ругань. в увольнении что-ли, или задача поставлена испортить людям предпраздничное настроение
Да пришел седня на планерку
А мне сразу задачу
Тут Алекс больно весёлый к 1 мая
Надо ему настрой подпортить
А как спрашиваю я?
А давайте Маркса обсмеем говорят мне
А как это на Алекса подействует возразил я?
А никак ответили мне,просто ему тоже скучно и он что-нибудь ответит
Так и было
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:30
Цитата:
"А у вас ничего не треснет?" - прогромыхало откуда-то сверху.
И тут всем срочно захотелось закончить планерку. А абайка95 заплакал и ушел, размазывая кулачками по лицу горькие слезы бессильной злобы.
Вот как было.
abaika95:
А давайте Маркса обсмеем говорят мне
А давайте Маркса обсмеем говорят мне
"А у вас ничего не треснет?" - прогромыхало откуда-то сверху.
И тут всем срочно захотелось закончить планерку. А абайка95 заплакал и ушел, размазывая кулачками по лицу горькие слезы бессильной злобы.
Вот как было.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:37
Цитата:
Сверху у нас нас крыша находится
Видно бомжи залезли и трескаются
Цитата:
Ну вам виднее) сверху то
Маркс:
А у вас ничего не треснет?" - прогромыхало откуда-то сверху.
А у вас ничего не треснет?" - прогромыхало откуда-то сверху.
Сверху у нас нас крыша находится
Видно бомжи залезли и трескаются
Цитата:
Маркс:
Вот как было.
Вот как было.
Ну вам виднее) сверху то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:41
Парада не будет
Полка не будет
Хоть бы додумались с оркестром к ветеранам съездить как в России делают
А то как эти, пытаются миллионами отделаться
Полка не будет
Хоть бы додумались с оркестром к ветеранам съездить как в России делают
А то как эти, пытаются миллионами отделаться
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:45
Цитата:
Кстати, в соглашении запрещены сообщения, состоящие из одного слова.
2.2.13. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.
Victor Yang:
Ну-ну.
Ну-ну.
Кстати, в соглашении запрещены сообщения, состоящие из одного слова.
2.2.13. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4599
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:46
Цитата:
Опасно же: вирус нападет на них - весь оркестр заболеет
abaika95:
Опасно же: вирус нападет на них - весь оркестр заболеет
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