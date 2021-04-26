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Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность

Цитата:Это надо понимать так, что привившиеся добровольно выступают в роли подопытных, причем бесплатно?Ну а так молодцы, создали. Прививайте сначала своих. А то в РФ хвастаются поставками по всему миру, а у самих давки в очередях на прививки. И привито всего 8% населения