Министр получил вакцину в поликлинике №9 Нур-Султана, передает Informburo.kz.

26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанским препаратом QazCovid-in (QazVac), который выпустили на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Одним из первых получил прививку от коронавируса отечественной вакциной министр здравоохранения Алексей Цой.

Министр получил вакцину в поликлинике №9 Нур-Султана. После прививки его предупредили о том, что в течении трёх дней он может чувствовать себя, как при заболевании гриппом.

50 тысяч доз вакцины QazVac уже распределили по регионам. Ожидается, что в мае выпустят ещё 50 тысяч доз. В будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500-600 тысяч доз в месяц.

"Первая партия произведена в нашем институте проблем биологической безопасности в ограниченной серии. Для масштабирования мы рассматриваем различные площадки, в том числе площадки наших турецких партнёров. Также сейчас достраиваем завод в Жамбылской области", – сообщил Алексей Цой после получения вакцины.

Казахстан вошёл в пятёрку стран, зарегистрировавших собственные вакцины против Covid-19. Разработчики заявили о её полной безопасности. QazVac обладает иммуногенностью, но профилактическая эффективность казахстанской вакцины пока однозначно не установлена.

"Мы можем ожидать от вакцины то, что мы видим в отчётах по клиническим исследованиям. В отчётах казахстанская вакцина проявляет достаточную иммуногенность, то есть уровень антител вырабатывается достаточный. Мы ещё не имеем полных отчётов по третьей фазе, но по первой фазе мы имеем безопасность, по второй фазе – иммуногенность. Этого мы вправе ожидать", – сказал доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Александр Гуляев.