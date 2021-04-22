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≡ Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41394
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 22.04.21 - 11:59
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Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 22 апреля№ Напомним, 12 апреля Костанайская область уже попадала в "желтую" зону по темпам распространения КВИ.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 22.04.21 - 23:42
#15
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Цитата:
maxsaf:
а если бы предпринимали то смертность вообще была бы нулевой от гриппа.

Макс, до короны умирало в Германии до 20-ти и более тысяч от гриппа, и никого это не интересовало. В КЗ если даже разделить всё на 4-ре (80 мил к соотношению в 20 мил), от короны столько не померло.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 22.04.21 - 23:58
#16
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Цитата:
maxsaf:
потому что при гриппе вообще никаких действий не предпринимали, а если бы предпринимали то смертность вообще была бы нулевой от гриппа.

Да но это было нормой и антипрививочники и карантины, всё это при простом гриппе было и выглядело бы дико, все уже привыкли. Что грипп просто есть. Сколько теперь нужно для того, что бы все привыкли, что корона есть? Или может быть привыкли к этим играм "ограничительным". Нет, я не утверждаю, что короны нет, но просто всё как то всё сложно закручивается. Что я иной раз подумываю, а не эксперимент ли это какой, на мировом уровне, по проведению конкурса дисциплин в народах? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10200
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 23.04.21 - 00:01
#17
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Цитата:
elektron:
Макс, до короны умирало в Германии до 20-ти и более тысяч от гриппа, и никого это не интересовало.

Если бы никого не интересовала корона , то умирали бы не по 20 000 а по 200 000. Поэтому и интересует)
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