В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

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В "желтой" зоне добавилась Костанайская область (ранее она была в "зеленой" зоне), остаются там также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Напомним, 12 апреля Костанайская область уже попадала в "желтую" зону по темпам распространения КВИ, но два дня спустя, 14 апреля, регион вновь "позеленел".