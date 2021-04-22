Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
22 апреля 2021, 11:15 | Коронавирус
Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 22 апреля, передает zakon.kz.
В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.
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В "желтой" зоне добавилась Костанайская область (ранее она была в "зеленой" зоне), остаются там также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
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В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
Напомним, 12 апреля Костанайская область уже попадала в "желтую" зону по темпам распространения КВИ, но два дня спустя, 14 апреля, регион вновь "позеленел".
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