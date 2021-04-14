Помимо нашего региона "зелеными" остаются Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

⠀

В "желтой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 276 054 случая.

В Костанайской области за 13 апреля зарегистрировано 29 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 15, Рудный - 7, Аулиекольский район -2, Житикаринский, Камыстинский, Карабалыкский, Мендыкаринский, Сарыкольский районы - по 1.

- 19 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции,1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных, 25 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 251 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 566.