Костанайская область перешла в "жёлтую" зону по темпам распространения коронавируса
В "зелёной" зоне осталось всего два региона, передает Informburo.kz.
Костанайская область перешла из "зелёной в "жёлтую" зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане.
В "красной" зоне находятся восемь регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
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В "жёлтой" зоне – семь регионов: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская и Костанайская области.
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В "зелёной" зоне всего два региона: Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "красной" зоне.
От того, в какой зоне находится регион, зависит усиление или ослабление карантинных ограничений.
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