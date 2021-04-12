В "зелёной" зоне осталось всего два региона, передает Informburo.kz.

Костанайская область перешла из "зелёной в "жёлтую" зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане.

В "красной" зоне находятся восемь регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В "жёлтой" зоне – семь регионов: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская и Костанайская области.

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В "зелёной" зоне всего два региона: Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "красной" зоне.

От того, в какой зоне находится регион, зависит усиление или ослабление карантинных ограничений.