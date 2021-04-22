Отправлено: - 22:56

Гога:

Уже который год акимат наступает на одни и те же грабли !!

Цитата:Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!