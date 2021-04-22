На общегородской субботник сегодня, 22 апреля, вышли десятки чиновников городского акимата. Они разделились на три группы: первая очищала от листвы и окурков акиматовский сквер по ул. Пушкина, еще две поехали на ул. Алтынсарина и ул. Ворошилова.

- Сегодня мы по традиции проводим первый в этом году субботник, - рассказал журналистам заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ. - Конечно, огромную работу проводят подрядные организации, которые занимаются облогараживанием и благоустойством города. Но все же надо понимать, что такие экологические акции, двухмесячники необходимы. Данная работа проводится с 15 апреля. Пользуясь случаем, хочу обратиться к костанайцам и руководителям частных предприятий - принимайте активное участие в уборке города. Мы понимаем, что апрель и май - очень сложные месяцы для коммунальных предприятий, только установилась погода, поэтому мы можем помочь с уборкой.

По словам Шаймурунова, в субботнике в разных точках участвуют более 1 500 человек. Среди них, помимо чиновников, коллективы предприятий промышленности, школ и колледжей.

Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", заместитель акима сообщил, что на субботник вышла только часть сотрудников акимата, чтобы не прерывать процесс оказания госуслуг.

- Надо понимать, что после зимней спячки только востановилась погода, мы начинаем проводить работу по очистке улиц, - сказал Шаймурунов. - Ответственные лица, которые непосредственно взаимодействуют с населением, остались на рабочих местах.

На уборку территорий отвели примерно 2 часа. При этом представители бизнеса и без субботника должны убрать мусор на прилегающих территориях. Как отметил Шаймурунов, эта обязанность закреплена в правилах благоустройства. Некоторые предприятия вскоре рискуют получить предписания на очистку территорий от местного исполнительного органа.

- Субботник будет длиться не один день, на субботник наши сотрудники выходили по желанию, - добавляет руководитель аппарата акима Вера КЛОЧКО. - Мы постарались выбрать места, до которых у подрядных организаций не всегда доходили руки. В субботу продолжим убирать город в районе Федоровской трассы.

Подрядчики все же приехали помогать чиновникам в уборке сквера. Сотрудники ТОО "Таза жол" переносили уже собранную в кучку листву и переносили её в ковш трактора. После весь мусор вывезут на полигон ТБО.

Руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Асем ЕЩАНОВА отмечает, что важнее самой уборки - пример заботы о чистоте:

- У меня есть маленькие дети, в прошлом году мы через кредит купили квартиру, заехали и занялись благоустройством нового двора. Мы с детьми вышли вместе с соседями, сажали деревья. Дети были в восторге. Это был для них хороший урок. В этом году они сами предложили выйти и полить эти деревья. Так же и здесь - когда люди видят, что кто-то заботится о чистоте своего города, они могут последовать нашему примеру и тоже воспитать в себе ответственность за окружающую среду. Пусть наши сограждане, наши дети смотрят на наш субботник. И рано или поздно они к нам присоединятся.

Фото Георгия ГОВОРОВА