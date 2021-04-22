Отправлено: - 14:56

Сергей kst:

Я не сказал,что коррупции не было.А то,что она,как и другие попустительства , влияет на состояние людей и государства.И не нужно сравнивать с войной и тем более с тем временем,когда не успели оправится после гражданской,началась первая ,затем вторая.

Сергей kst:

Необходимые меры-это сохранить социальную и психологическую устойчивость населения.Долго вы сможете просидеть в клетке?Посмотрите статистику по разводам.Как долго люди смогут жить с ограничением свободы?

Сергей kst:

А у нас,карательный орган,использует ситуацию с пандемией как хочет,и по назначению и нет.Нужно быть немного дальновиднее.чтобы увидеть,что мы,люди,потихонечку сами соглашаемся со всеми ограничениями.Сами загоняем себя в клетку,соглашаемся с тотальным контролем.Человеку дана свобода выбора высшим законом нашей республики.

Сергей kst:

А на счет митингов-мне плевать на них,я привел их в пример того,что власть придержащие рулят пандемией как хотят,сегодня желтая, завтра зеленая,послезавтра фиолетовая.При этом закрывая глаза на рост цен,кидая подачки,в виде маратория 90 дней на цену яйца С1 и масла,ха ха ха.Действия для дураков.

Цитата:Хорошо давайте сравним в довоенные царские годы,также воровалиСравним в послевоенные брежневские годы,воровали ещё большеКуда не ткни в истории всегда воровалиЦитата:В клетке не сижуГуляю, дышу воздухомВ кафе бываюВезде всё нормГде несвобода? В том что маски заставляют носить? Так пишут скоро и без пандемии будут заставлять это уже превентивная необходимость будетЦитата:Нужно быть ещё более дальноиденее чтобы понять что изначально карательные органы придуманы для того чтобы наказывать нарушителей порядка в обществеНо человек такая сугубо антисоциальная скотина что начал пользоваться тем что работая в карательных органах может преследовать свои личные целиОт этого никуда не детьсяИ мониторинговые группы в процентовке дают больше положительного КПД чем брака Цитата:Ну когда то же это кончитсяЯ понимаю если бы один Казахстан использовал карантин в своих целях то можно говорить что это неправильноНо весь мир то закрывается то открываетсяИ этому пока конца и края не видно