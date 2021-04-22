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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41394
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4600
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 19:23
Человеку много не надо, работу с хорошей зарплатой и комфортное жилье. Богатая ресурсами земля при советах кормила половину всего земного шара. А теперь самим жителям этой земли не хватает. Куда уходят богатства? Вот корень всей проблемы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 19:34
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 19:36
Цитата:
В Европе тоже работать нужно, чтобы всеми благами наслаждаться.
Victor Yang:
всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".
всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".
В Европе тоже работать нужно, чтобы всеми благами наслаждаться.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 21:27
Цитата:
С той с которой где он умеет и магет
А власть поздно это поняла и проиграла войну за молодежь и повестку)
elektron:
Не подскажите с какой?
Не подскажите с какой?
С той с которой где он умеет и магет
А власть поздно это поняла и проиграла войну за молодежь и повестку)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 21:46
Цитата:
По подробнее можно?
А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже.
Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.
abaika95:
С той с которой где он умеет и магет
С той с которой где он умеет и магет
По подробнее можно?
А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже.
Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:04
Цитата:
Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)
elektron:
По подробнее можно? А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже. Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.
По подробнее можно? А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже. Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.
Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:43
Цитата:
Вас не ввели в курс дела? Финансов и Хабаровска, естесно, тоесть наоборот, согласно вопросу.
abaika95:
Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)
Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)
Вас не ввели в курс дела? Финансов и Хабаровска, естесно, тоесть наоборот, согласно вопросу.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:49
Цитата:
Ну и к чему они в этой ветке?) Намекаете что система и без Навального может найти коррупционеров?)) Как-то мелко вам не кажется?
elektron:
Вас не ввели в курс дела? Финансов и Хабаровска, естесно, тоесть наоборот, согласно вопросу.
Вас не ввели в курс дела? Финансов и Хабаровска, естесно, тоесть наоборот, согласно вопросу.
Ну и к чему они в этой ветке?) Намекаете что система и без Навального может найти коррупционеров?)) Как-то мелко вам не кажется?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:53
Цитата:
Не только, но и прекрасно, ну или почти, работает. Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
abaika95:
Намекаете что система и без Навального может найти коррупционеров?
Намекаете что система и без Навального может найти коррупционеров?
Не только, но и прекрасно, ну или почти, работает. Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10200
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:57
Цитата:
Пост 31 - реально классный )
elektron:
Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
Пост 31 - реально классный )
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 23:15
Цитата:
А что по вашему те кто борется с системной коррупцией сразу хочет ввергнуть страну в гражданскую войну? Сталкер такой же или я не понимаю это другое?) А НГ от государственных органов США деньги получает они тоже хотят Казахстан в ливию превратить таким образом?
elektron:
Не только, но и прекрасно, ну или почти, работает. Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
Не только, но и прекрасно, ну или почти, работает. Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
А что по вашему те кто борется с системной коррупцией сразу хочет ввергнуть страну в гражданскую войну? Сталкер такой же или я не понимаю это другое?) А НГ от государственных органов США деньги получает они тоже хотят Казахстан в ливию превратить таким образом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 23:19
Цитата:
А вам Украины мало?
abaika95:
А что по вашему те кто борется с системной коррупцией сразу хочет ввергнуть страну в гражданскую войну?
А что по вашему те кто борется с системной коррупцией сразу хочет ввергнуть страну в гражданскую войну?
А вам Украины мало?
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