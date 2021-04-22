Люди собирались на центральных площадях и проспектах, скандировали лозунги, передает Informburo.kz.

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные улицы городов. Задержано по крайней мере 1 752 человека.

Как сообщает "Коммерсант", на центральных улицах Москвы собрались несколько тысяч людей. Колонны людей шли по Моховой, Тверской и другим близлежащим улицам, многие скандировали лозунги в поддержку политика. Полиция через громкоговорители предупреждала о том, что акция не согласована, и призывали людей разойтись.

«Свободу политзаключенным!», «Путин — вор», «Отпускай!» — звучат лозунги на мирных протестных акциях по всей стране.



Прямо сейчас в Москве: https://t.co/GQ4jMFzXAL pic.twitter.com/PUT6xBPoO0 — Навальный LIVE (@navalnylive) April 21, 2021

Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на Тверскую улицу. Люди приветствовали её криками поддержки.

В Санкт-Петербурге за несколько часов до начала объявленного штабом Навального митинга закрыли Дворцовую площадь. Её перекрыли заборами и уборочной техникой.

Протестующие в свою очередь перекрыли несколько центральных улиц, в том числе Вознесенский проспект и набережную реки Мойки. Полиция и ОМОН выстроили свой кордон на Вознесенском проспекте. Люди направились в сторону Мариинского театра, скандируя лозунги. Толпа растянулась по многим центральным улицам.

«В Питере пути к Невскому отрезают силовики. Идем на Сенную площадь. Важно не стоять, а аккуратно двигаться и избегать столкновений».



Леонид Волков и Мария Певчих комментируют происходящее на мирных акциях протеста по всей стране: https://t.co/GQ4jMFzXAL pic.twitter.com/aUSQNk7zRK — Навальный LIVE (@navalnylive) April 21, 2021

Более 300 человек собралось в Казани на улице Баумана. Собравшиеся начали кричать лозунги, полиция потребовала разойтись. В результате полиция перекрыла улицу Баумана. Несколько десятков человек оказались в оцеплении правоохранительных органов.

В Екатеринбурге на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, по данным министерства общественной безопасности Свердловской области, вышли около пяти тысяч человек. Местный штаб Навального сообщил о 13 тысячах участников. Сотрудники полиции задержали координатора штаба в Екатеринбурге Алексея Гресько и правозащитника Сергея Зыкова. Ранее в квартирах сотрудников штаба прошли обыски.

В Уфе участники шествия в поддержку Алексея Навального собрались на площади Ленина, напротив здания администрации города. Власти заблаговременно установили вокруг площади металлические ограждения, но они не помешали сбору участников. По предварительным данным, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Колонна движется в сторону исторического центра города. Периодически сотрудники полиции выхватывают из неё отдельных людей и отводят в автобусы, которые движутся параллельно шествию.

Вся страна вышла на мирный протест, чтобы потребовать свободу политзаключенным, отставку Путина, допустить врачей к Алексею Навальному и перемен.



Показываем, что происходит в Кирове, Иваново, Волгограде и Архангельске прямо сейчас: https://t.co/GQ4jMFzXAL pic.twitter.com/roSsS5rple — Навальный LIVE (@navalnylive) April 21, 2021

В Челябинске на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышли не менее двух тысяч человек. Участники собрались на бульваре Славы рядом с домом правительства области и пошли по улице Цвиллинга в сторону оперного театра. По ходу движения они выкрикивали лозунги в защиту оппозиционера. Журналисты отмечают, что тут полиция почти не задерживала участников акции.

По оценкам сайта мониторинга политических преследований "ОВД-Инфо", всего по стране задержано 1752 человека. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 797, Уфе – 119, Казане - 64, Барнауле – 58.

Утром 21 апреля в Москве задержали пресс‑секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и юриста, внесённого в реестр иноагентов, Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Обе оппозиционерки являются фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января.

Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального объявили о проведении митинга на центральных площадях российских городов 21 апреля. МВД и прокуратура призвали россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, напомнив о рисках заражения Covid-19 в условиях массового скопления людей.