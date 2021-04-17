Отправлено: - 21:04

Сабыр:

если,действительно,США отключат РФ от SWIFT,то это будет мега катастрофа. Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов,а только слова и враньё. Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

Для тенге курс рубля является важным рыночным ориентиром ввиду значимых торговых отношений между странами", - пояснил Галымжан Айтказин.

Сабыр:

с ним уже никто не хочет разговаривать. И

Сабыр:

Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

[Исправлено: Coopidon, 17.04.2021 - 21:24]

Цитата:Это все, что вам следует знать о казахстанской экономике и о стабильности тенге:Цитата:Вы можете вопить, возмущаться, быть недовольным, но эту ситуацию, Казахстан не может изменить, вот уже 30 лет.Цитата:Да вот же Байден хотел, Зеленский...Или для вас они никто?Цитата:И в чем вопрос?Выходите!