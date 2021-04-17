США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Влияние санкций США против России на Казахстан

"Геополитика в виде обострения санкционной риторики США является значимым фактором давления на российский рубль. Это, в свою очередь, может отразиться и на других валютах развивающихся рынков, включая казахстанский тенге. Для тенге курс рубля является важным рыночным ориентиром ввиду значимых торговых отношений между странами", - пояснил Галымжан Айтказин.

Влияние санкций на курс тенге

Экономист отметил, что торги валютной пары USD-KZT на KASE сегодня закрылись на отметке 431,2, незначительно превысив аналогичный показатель вчерашних торгов.

"На данный момент непосредственно для курса тенге санкции США против России не оказали существенного негативного влияния. Одна из причин такого утверждения лежит в том, что новые санкции касательно госдолга России коснутся лишь его новых выпусков, тогда как на вторичном рынке российские ОФЗ (облигации федерального займа) остаются вне ограничений американских властей.

Видимо, курс рубля к доллару США уже отыграл данный "санкционный шок" еще после выхода новости о санкциях. Сейчас же динамика USD-RUB наоборот снижается резко до 76,8-76,9. Вероятно, рынок позитивно оценил содержание официального материала по американским санкциям, ожидая до этого худшего", - добавил эксперт.Цены на нефть марки Brent на фоне падения запасов в США выросли до 66 долларов за баррель, что является рекордом за апрель. По мнению эксперта, этот фактор также позволяет курсу рубля "смягчить" санкционный удар и также положительно сказаться на курсе тенге.

Чего стоит Казахстану опасаться

"В данном случае для Казахстана не лучшим сценарием может стать ухудшение санкционной риторики США в сторону России. С другой стороны, при наложении данного шока с любым другим шоком на рынке нефти возможно негативное воздействие на обменный курс тенге", - заключил эксперт.

США ввели новые санкции против России. Сообщается, что соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Напомним, США высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, среди сотрудников есть представители российских спецслужб. С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Власти США также ввели санкции против шести российских технологических компаний, которые, по мнению Минфина США, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". Кроме того, санкции введены против 16 граждан России и 16 юридических лиц за "вмешательства в выборы".

США считают Службу внешней разведки России причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа". "Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что Служба внешней разведки России (СВР), также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР", - говорится в сообщении Белого дома.