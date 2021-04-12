То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
- Я увидела, как двое мужчин открывают багажник и достают алабая, - рассказала "НГ" Елена. - Мы проехали, но, так как я люблю собак, написала зоозащитникам о том, что здесь жестоко обращаются с животными. Мы сфотографировали, что здесь проходят собачьи бои. Читать новость
elektron: Смотр проводится в как минимум в обл. центрах.
Добавлю: даже если в лесу, разве это не массовое мероприятие? Разве сейчас массовые мероприятия не запрещены? Директор базы, выходит, разрешил на своей территории проводить массовое мероприятие? Или от него утаили, что количество человеческих участников "смотра" будет больше трёх? Однако, возникают вопросы...
Видимо, двуногие участники собачьих боёв (хотя, какие они участники, разжигатели)считают, что это жутко круто и, соответственно, они крутые мужики. Так нет. Вот, где настоящие крутые мужики:https://kulturologia.ru/
Ежели кому лень переходить по ссылке, вот краткая информация. В США есть банда байкеров, которые называют себя "Rescue Ink". Байкеры ломают ринги для собачьих боев, забирают у жестоких хозяев избитых животных, нанимают частных детективов, чтобы доказать, что над животным издевались. У них свой приют , где реабилитацией животных занимаются опытные инструкторы.У них миллионы поклонников и дети хотят им подражать.
Елена Пикельная: настоящие крутые мужики:https://kulturologia.ru/
Прочитал: молодцы байкеры!!
НО, с этими азартными боями, ни вы, ни зоозащитники ничего не сделают: также как и ни власть и ни общество НИЧЕГО и НИКОГДА не могут запретить - азартные игры в казино; проституцию; наркотики и прочие "сладкие" пороки человечества. Мне кажеться, их нужно просто-напросто ЛЕГАЛИЗОВАТЬ - и тогда всё будет в порядке: азарт и интерес мгновенно упадёт.
Патент, налоги, мед.соц.страхование, пенсионные, подоходный, социальный налоги, кассовый аппарат с фиксацией в онлайн режиме, чеки, отчёты,ЭСФ, СНТ, виртуальный склад, маски, перчатки, сан.книжка; справка что можно употреблять наркотики, флюроография лёгких,вет.осмотр собак, уколы против болезней, купание в спец.ваннах против вшей и паразитов; мед. справка чта проституткам и ещё медицинская книжка и обязательный ежемесячный мед.осмотр - короче ЗАБЮРОКРАТИТЬ азартные занятия и будет полный порядок.
ACROS: ни вы, ни зоозащитники ничего не сделают: также как и ни власть и ни общество НИЧЕГО
Позволю не согласиться. Общество менять долго и нудно, но введение законов возможно. Эти бои признаны практически всем миром, как издевательством над животными. Но пришло время меняться, если такой "крутой" то докажи это хозяину другой собаки сам, личным примером. А рвать в клочья своих питомцев, что бы померяться, у кого "длиньше" уже примитивно как то. Да и не соответствует нормам вступления в 30-ку.
ACROS: что тут такого, если устраивать эти бои, что тут АМОРАЛЬНОГО
У вас с Еленой, просто МОРАЛЬ разная. Я это пытался объяснить в своём 1 комменте. И здесь ничего не поделаешь, к сожалению. Пока не приобщитесь к цивилизации, здесь ни советское, никакое образование не поможет. Цитата:
ACROS: проституцию; наркотики и прочие "сладкие" пороки человечества. Мне кажеться, их нужно просто-напросто ЛЕГАЛИЗОВАТЬ
Браво! У вас просто хфеерверк идей! Вдобавок, к туалетам, легализовать проституцию, это даже не идея, но бизнес-план. Секс туризм, это несомненно успех! Не зря у вас всесторонний интелек, вот он и себя проявляет.
К вам только один вопрос. Ваши близкие желаете чтобы участвовали в легализованной проституции? Дочь, внучка, сестренка, племяшка? Обозначьте свою позицию в энтом вопросе... Рс Такое ощущение что у вас с Погремухой одни мозги на двоих достались. И вы ими по очереди пользуетесь..
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