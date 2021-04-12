Днем в воскресенье, 11 апреля, жительница Костаная Елена ехала на базу отдыха «Радуга» (27 км по Сарыкольской трассе) и возле другой базы отдыха - «Спецназ» - дорогу ее автомобилю перекрыли другие машины.

Организатор мероприятия ответил "НГ", что факт проведения боев сначала нужно доказать / Фото предоставлено читателем "НГ"



- Я увидела, как двое мужчин открывают багажник и достают алабая, - рассказала "НГ" Елена. - Было очень мало машин с фургончиками, собак просто доставали из багажника. На нашу просьбу убрать машину с дороги они не отреагировали - видимо, куда-то очень спешили. Мы проехали, но, так как я люблю собак, написала зоозащитникам о том, что здесь жестоко обращаются с животными. Мы сфотографировали, что здесь проходят собачьи бои.

По словам Елены, собак доставали прямо из багажника, но были и фургончики / Фото предоставлено читателем "НГ"

Зоозащитники сообщили об этом в полицию.

- Достоверной информацией о частоте проведения и участниках мы не имеем, рассказала "НГ" председатель общественного объединения "Надежда плюс kst" Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Насколько мне известно, у нас проводят два вида собачьих боев: среди среднеазиатских овчарок и среди питбультерьеров. Проходят они где-то на территории поселка Заречный или города Тобыл. Ставки на победителя, конечно же, имеют денежный эквивалент. Наказание организаторы не понесут, скорее всего.

Зоозащитники говорят, что для собачьих боев обычно используют алабаев, среднеазиатских овчарок и питбультерьеров /Фото предоставлено читателем "НГ"



Участковый инспектор полиции приехал в "Спецназ", но людей и собак на месте уже не было.

Как сообщил "НГ" собственник базы отдыха «Спецназ» Алексей КУЛИКОВ, базу арендовали на сутки с 10-го до 11 апреля. Арендатор оставил предоплату и с тех пор а связь не выходил.

- За неделю до мероприятия, когда я посещал базу, увидел, что они чистят спортивную площадку, - рассказал Куликов. - Позвонил арендатору и спросил, что за мероприятие они готовят. Он сказал, что это будет смотр собак. В день, когда они должны были заехать, 10 апреля, администрация прождала их до часу, не дождались и уехали. Так как охранник мне не звонил и ничего не сообщал, я считал, что отдых проходит в штатном режиме. Если на нашей территории на самом деле проводились собачьи бои, то администрация базы и я лично категорически осуждаем такие мероприятия и считаем, что дело полиции найти виновных и разобраться в этом конфликте. Учитывая данный опыт, также будет пересмотрена политика взаимодействия с арендаторами.

- На фотографиях очень много людей, все они без масок и не соблюдают социальную дистанцию, как вы это прокомментируете? - спросил корреспондент «НГ».

- Согласно постановлению главного санврача Костанайской области, разрешена работа баз отдыха в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно-дезинфекционных мер, - ответил Куликов. - У нас попросили 15 постельных комплектов, на сутки. Мы считаем по выданным комплектам белья. Возможно, человек 20 было. С ночевкой у нас могут оставаться 67 человек, а на самой базе в дневное время могут находиться 160. Они находятся в лесу и контролировать ношение масок у нас нет возможности. На тот момент отдыхающие были одни. Ни руководства, ни администрации базы отдыха на тот момент не было.

Обычно контакт администрации с гостями проходит за 15 минут до выселения с базы. В данном случае арендатор и его гости должны были уехать в 17 часов, но уже в 14:30 их не было. Официально базу они не сдавали.

Организатор мероприятия Аслан комментировать ситуацию отказался, заявив, что сначала нужно доказать факт проведения собачьих боев.

"НГ" отправила запрос в департамент полиции Костанайской области.