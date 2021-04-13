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≡ Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41335
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
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Все прошлогодние лето и осень, с разной интенсивностью, кипела работа по долгожданному капитальному ремонту улицы Чкалова от проспекта Абая до улицы Карбышева, доставляя много терпимых неудобств жителям окрестных домов. По их наблюдениям, эти работы были схожи с сюжетом известной басни Крылова «Стрекоза и муравей».
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
762
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
#1
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Это брусчатка, которая ближе к дороге, вообще нагрузки не несет никакой, а уже провалилась. Но главное деньги освоены
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2318
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:22
#2
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Из года в год одно и то же!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21597
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:31
#3
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Цитата:
таноми52:
Из года в год одно и то же!

Но зато, как красиво... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1260
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:46
#4
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Цитата:
таноми52:
Из года в год одно и то же!

Я бы сказал, что с каждым годом все хуже и хуже. На Абая делали ремонт теплотрассы, убили все газоны и все тротуары, теперь везде размазанная глина со следами грузовых машин. После каждого современного ремонта становится до ужаса жалко город. Это как если бы женщина пошла делать косметическую операцию, а ее бы там превратили в бабу-ягу. А ведь впереди опять новые ремонты ...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7353
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:49
#5
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Цитата:
drakon:
Но зато, как красиво...

и туристов иностранных теперь привлечь можно. Придумать историю, что эта древняя брусчатка положена еще во времена Архимеда...
Ну вы же помните, по закону Архимеда: никто проверять не будет! ;-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1152
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 16:56
#6
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Токаев вчера сказал, чтобы за некачественный ремонт дорог сажали всех. Народ мол возмущается. Не знаю сбудется или нет?
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
40
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 17:55
#7
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'Код:
'
При всем уважении, к персоне
Юджин
Какого это народа мудрость?
У нас в   Великой степи такой мудрости нет!
Совсем...


Профайл 










	



urmas


§ urmas







(Пользователи)




Регистрация: 
05.02.21
Сообщений: 
40








  Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость


Отправлено: 13.04.21 - 18:01


#8 




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'Код:
'
Может это для вас станет откровением
Просто после всего,тупо денег не хватает
На,собственно,качественный ремонт...


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yudjin


§ yudjin







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
19.07.08
Сообщений: 
7353








  Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость


Отправлено: 13.04.21 - 22:10


#9 




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Цитата:
urmas:
Какого это народа мудрость?

Здравомыслящего, однако...

Цитата:
urmas:
Просто после всего,тупо денег не хватает На,собственно,качественный ремонт...

Не думаю. Сделай то же самое не впопыхах в ноябре, а летом и в начале осени, то наверное и результат  был другой. 
Да и сейчас, в принципе исправимо. Срач и грязь можно убрать, брусчатку снять и уложить на выровненную поверхность, деревья можно посадить... было бы желание и переживание за город, за людей, за свою репутацию, в конце концов.


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elektron


* elektron







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Stuttgart. Deutschland
Регистрация: 
10.10.17
Сообщений: 
6786








  Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость


Отправлено: 13.04.21 - 22:14


#10 




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Цитата:
urmas:
Может это для вас станет откровением Просто после всего,тупо денег не хватает На,собственно,качественный ремонт...

А его что каждый год проводить нужно, если качественно сделать, то лет на 20-ть хватить должно. Тут что то не то ;-) 30-ть лет прошло, а лучше так и не видно... :-x


Профайл 










	



elektron


* elektron







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Stuttgart. Deutschland
Регистрация: 
10.10.17
Сообщений: 
6786








  Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость


Отправлено: 13.04.21 - 22:15


#11 




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Цитата:
urmas:
Просто после всего,тупо денег не хватает

Простите, после всего чего? не уточните? :lol:


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сайлау курманов


§ сайлау курманов







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
рудный
Регистрация: 
03.07.12
Сообщений: 
4588








  Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость


Отправлено: 13.04.21 - 22:52


#12 




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Это видимо новые технологии такие, я будучи подростком любил  кататься на велике по набережной водоема в Аркалыке, там точно такими волнами уложили асфальт в то время. Хотя столько воды утекло, про качество укладки никто тогда не возмущался


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