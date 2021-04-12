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Видимо, двуногие участники собачьих боёв (хотя, какие они участники, разжигатели)считают, что это жутко круто и, соответственно, они крутые мужики. Так нет.Вот, где настоящие крутые мужики:Ежели кому лень переходить по ссылке, вот краткая информация.В США есть банда байкеров, которые называют себя "Rescue Ink". Байкеры ломают ринги для собачьих боев, забирают у жестоких хозяев избитых животных, нанимают частных детективов, чтобы доказать, что над животным издевались. У них свой приют , где реабилитацией животных занимаются опытные инструкторы.У них миллионы поклонников и дети хотят им подражать.