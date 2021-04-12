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≡ То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41333
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
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- Я увидела, как двое мужчин открывают багажник и достают алабая, - рассказала "НГ" Елена. - Мы проехали, но, так как я люблю собак, написала зоозащитникам о том, что здесь жестоко обращаются с животными. Мы сфотографировали, что здесь проходят собачьи бои.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:28
#15
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Цитата:
ACROS:
тут говорим о бойцовских собак, алабаев и прочих

Алабаи выводились не для собачьих боёв. А для охраны стад от волков. Это по сути своей волкодавы. Причём тут бои? Не надо мифологии...
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:32
#16
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Цитата:
elektron:
Смотр проводится в как минимум в обл. центрах.

Добавлю: даже если в лесу, разве это не массовое мероприятие? Разве сейчас массовые мероприятия не запрещены? Директор базы, выходит, разрешил на своей территории проводить массовое мероприятие? Или от него утаили, что количество человеческих участников "смотра" будет больше трёх?
Однако, возникают вопросы...
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:43
#17
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Видимо, двуногие участники собачьих боёв (хотя, какие они участники, разжигатели)считают, что это жутко круто и, соответственно, они крутые мужики. Так нет.
Вот, где настоящие крутые мужики:https://kulturologia.ru/

Ежели кому лень переходить по ссылке, вот краткая информация.
В США есть банда байкеров, которые называют себя "Rescue Ink". Байкеры ломают ринги для собачьих боев, забирают у жестоких хозяев избитых животных, нанимают частных детективов, чтобы доказать, что над животным издевались. У них свой приют , где реабилитацией животных занимаются опытные инструкторы.У них миллионы поклонников и дети хотят им подражать.
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