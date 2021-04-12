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То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41333
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
- Я увидела, как двое мужчин открывают багажник и достают алабая, - рассказала "НГ" Елена. - Мы проехали, но, так как я люблю собак, написала зоозащитникам о том, что здесь жестоко обращаются с животными. Мы сфотографировали, что здесь проходят собачьи бои.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 899
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
Зоозащитники здесь сталкиваются с непониманием. Со стороны...
Что значит, лошадь-это живое существо, элемент природы.
Лошадь, это -согым. А ещё на ней можно ездить, можно доить. А ещё, скачки устраивать.
Собаки, их, ну тоже можно...
А тут, зоозащитники, чего-то начинают...
Что значит, лошадь-это живое существо, элемент природы.
Лошадь, это -согым. А ещё на ней можно ездить, можно доить. А ещё, скачки устраивать.
Собаки, их, ну тоже можно...
А тут, зоозащитники, чего-то начинают...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6772
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:54
Русская женщина и коня на скаку остановит,
А казахская ещё и съест.
А казахская ещё и съест.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21596
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:57
Цитата:
Коня или женщину?...
elektron:
А казахская ещё и съест.
А казахская ещё и съест.
Коня или женщину?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2332
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:59
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6772
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 12.04.21 - 23:40
Цитата:-//- За неделю до мероприятия, когда я посещал базу, увидел, что они чистят спортивную площадку, - рассказал Куликов. - Позвонил арендатору и спросил, что за мероприятие они готовят. Он сказал, что это будет смотр собак.//
Ну тогда должен быть список как участников, так и комиссии, пусть список предоставят. Хотя 100% его нет. Смотр проводится в как минимум в обл. центрах. Раньше это был стадион у ГАИ. А вот кто резервировал по идее тоже особого труда составить не должно. Одно блеяние.
Ну тогда должен быть список как участников, так и комиссии, пусть список предоставят. Хотя 100% его нет. Смотр проводится в как минимум в обл. центрах. Раньше это был стадион у ГАИ. А вот кто резервировал по идее тоже особого труда составить не должно. Одно блеяние.
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 08:44
Цитата:
Действительно, детский сад: лапшу вешает, а то он не знал - зачем и кому сдаёт в аренду свою базу отдыха.
В кабинете следователя, после росписи о даче ложных показаний: ЗАПОЁТ совсем по другому и мать родную сдаст если надо будет.
Вопрос не в этом: почему собачьи бои так возбудили зоозащитников; что тут такого, если устраивать эти бои, что тут АМОРАЛЬНОГО - в природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная и ничего - никто по поводу этого никаких истерик не устраивает.
Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.
Деруться не только мужчины, но и прекрасные леди.
Хотят люди этим заниматься- да ради , пусть и занимаются.
elektron:
Одно блеяние.
Одно блеяние.
Действительно, детский сад: лапшу вешает, а то он не знал - зачем и кому сдаёт в аренду свою базу отдыха.
В кабинете следователя, после росписи о даче ложных показаний: ЗАПОЁТ совсем по другому и мать родную сдаст если надо будет.
Вопрос не в этом: почему собачьи бои так возбудили зоозащитников; что тут такого, если устраивать эти бои, что тут АМОРАЛЬНОГО - в природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная и ничего - никто по поводу этого никаких истерик не устраивает.
Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.
Деруться не только мужчины, но и прекрасные леди.
Хотят люди этим заниматься- да ради , пусть и занимаются.
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 08:55
Цитата:
Коня и угостит русскую.
drakon:
Коня или женщину?.
Коня или женщину?.
Коня и угостит русскую.
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 13.04.21 - 08:59
Цитата://здесь жестоко обращаются//
Как понять ЖЕСТОКО - заводчики собак они же их кормят, лечат, ухаживают за кожей, шерстью, когтями, обработки разные проводят.
[Исправлено: ACROS, 13.04.2021 - 09:00]
Как понять ЖЕСТОКО - заводчики собак они же их кормят, лечат, ухаживают за кожей, шерстью, когтями, обработки разные проводят.
[Исправлено: ACROS, 13.04.2021 - 09:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2042
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 09:09
В начале нулевых годов собачьи бои устраивали прям в центре города. Во дворе бывшего химзавода, потом спиртзавода по проспекту Ленина. Господин Андрющенко потом штопал собачек после боев.
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 12:14
Цитата:
Неправда! Не знаете, как в природе, не пишите.
Цитата:
Вы полагаете, это красит человечество? А ещё эти венцы творения устраивают войны, создают концлагеря и сбрасывают ядерные бомбы.
ACROS:
природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная
природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная
Неправда! Не знаете, как в природе, не пишите.
Цитата:
ACROS:
Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.
Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.
Вы полагаете, это красит человечество? А ещё эти венцы творения устраивают войны, создают концлагеря и сбрасывают ядерные бомбы.
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 12:15
Цитата:
Вы перепутали всё, что можно перепутать.
ACROS:
Как понять ЖЕСТОКО - заводчики собак они же их кормят, лечат, ухаживают за кожей, шерстью, когтями, обработки разные проводят.
Как понять ЖЕСТОКО - заводчики собак они же их кормят, лечат, ухаживают за кожей, шерстью, когтями, обработки разные проводят.
Вы перепутали всё, что можно перепутать.
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 16:44
Цитата:
Знаю: собака - это прежде всего хищник, натура и природа у ней такая, потом всё остальное. Мы, тут говорим о бойцовских собак, алабаев и прочих, не имея ввиду чиахуа и им подобных игрушек.
Цитата:
Такова, жизнь - что поделаешь, по теорий Дарвина - мы когда то эволюционно произошли от зверей-хищников и наверное генная память даёт знать: "...не умом, так когтями и зубами надо забрать у сородича его добычу..."
Цитата:
Не думаю: знаю заводчиков которые после боёв, чуть ли не лижут от умиления своих алабаев и овчарок.
Лошадь загонять в аламан -байге- тоже жестоко; зверей в цирке дрессировать- это тоже своего рода насилие над ними.
Как сказал, старик Альберт: "..всё относительно в этом мире, с какого угла посмотреть НАДО..."
Елена Пикельная:
Не знаете,
Не знаете,
Знаю: собака - это прежде всего хищник, натура и природа у ней такая, потом всё остальное. Мы, тут говорим о бойцовских собак, алабаев и прочих, не имея ввиду чиахуа и им подобных игрушек.
Цитата:
Елена Пикельная:
это красит человечество
это красит человечество
Такова, жизнь - что поделаешь, по теорий Дарвина - мы когда то эволюционно произошли от зверей-хищников и наверное генная память даёт знать: "...не умом, так когтями и зубами надо забрать у сородича его добычу..."
Цитата:
Елена Пикельная:
Вы перепутали в
Вы перепутали в
Не думаю: знаю заводчиков которые после боёв, чуть ли не лижут от умиления своих алабаев и овчарок.
Лошадь загонять в аламан -байге- тоже жестоко; зверей в цирке дрессировать- это тоже своего рода насилие над ними.
Как сказал, старик Альберт: "..всё относительно в этом мире, с какого угла посмотреть НАДО..."
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:21
Цитата:
Нет, вы думаете, что знаете. Каждый день, как вы написали, ни один вид стайных хищников не выясняет отношения до жестоких драк и смертоубийства. Даже охочие до войн с себе подобными львы каждый день так не делают.
ACROS:
Знаю:
Знаю:
Нет, вы думаете, что знаете. Каждый день, как вы написали, ни один вид стайных хищников не выясняет отношения до жестоких драк и смертоубийства. Даже охочие до войн с себе подобными львы каждый день так не делают.
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:22
Цитата:
Говорю же, путаете. Заводчик - это то, кто разводит собак. А вы говорите о владельцах. Конечно, среди них есть и заводчики, но не все же.
ACROS:
знаю заводчиков
знаю заводчиков
Говорю же, путаете. Заводчик - это то, кто разводит собак. А вы говорите о владельцах. Конечно, среди них есть и заводчики, но не все же.
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