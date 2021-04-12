Отправлено: - 12:14

ACROS:

природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная

ACROS:

Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.

Цитата:Неправда! Не знаете, как в природе, не пишите.Цитата:Вы полагаете, это красит человечество? А ещё эти венцы творения устраивают войны, создают концлагеря и сбрасывают ядерные бомбы.