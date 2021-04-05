Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 05.04.21 - 20:24
Поводом для брифинга, который прошел сегодня, 5 апреля, вечером в РСК, стали многочисленные публикации в СМИ, в том числе в "НГ", в которых костанайцы жаловались на подтопление их районов, дворов и домов. Читать новость
вопрос такого плана, куда делись все дорожные рабочие, которые бодро чистили снег всю зиму?, неужели нельзя если не вывозить сугробы с обочин, то хотя бы разбить их и раскидать на уже растаявшие участки земли,
Чтобы отчистить от снега весь город, у нас не хватит ни времени, ни средств.
А если начинать это делать не в марте, после угроз выйти на митинг... а систематически, всю зиму? Вот честное слово, как бы ВЧКушка не исходила на желчь, после того же Челябинска, с такой же зимой, проехав вчера по Костанаю... но это полная ж...а... утопающая в грязи и воде... дворы, улицы, даже центральный проспект Абая. Объяснение простое: нет ливневок - стоит вода, посыпают дороги х..н знает чем - всё покрыто грязью. И годами лучше не становится... Как бы Мухамбетов не бил себя в грудь кичась километрами нового асфальта... Грязи и воды меньше не становится.
Если даже в недавнее прошлое (лет 5-10 назад) даже по ночам шли работы по очистке города от снега,то эта зима конечно показала полную импотенцию коммунальных служб. Хотя есть всегда куча отговорок типа : "внезапно пришла зима", "небывалые снегопады","месячная норма осадков" и прочие.. Интересно было бы и жутко ,если бы случилось резкое потепление,что тогда объясняли бы людям?? Но пронесло..А так всё удачно,днём тает,ночью вымерзает,деньги на уборку "при/освоили",ГСМ списали,а природа сама уберёт..Нормально же? В этой ситуации непонятна только позиция надзорных органов,с учётом ежегодного увеличения бюджетных средств,выделяемых на уборку областного центра.
yudjin: проехав вчера по Костанаю... но это полная ж...а... утопающая в грязи и воде... дворы, улицы, даже центральный проспект Абая.
Если не ехать, а идти пешком, то Вашу оценку "полная ж...а" можно смело возводить в квадрат, а то и в куб. Пытался вчера прорваться в центр. По свежеотремонтированной Алтынсарина не пройти. Там картина такая, сначала плитка, потом вдруг непроходимое грязевое болото, потом по гравию, потом опять грязь. До ремонта там ходить было гораздо лучше.
По Абая в логу, как и раньше, потоки воды от машин на всю ширину тротуара. Но плюс к этому добавилась непроходимая грязь. Пройти невозможно от слова совсем.
Глядя на все это безобразие возникают вопросы, где техника, которой, как уверяли, предостаточно? Неужели трудно один раз проехать и прочистить плитку от зимней грязи и снега? Где дворники, которые раньше убирали тротуары? Даже центральные улицы выглядят непрезентабельно. Да что там непрезентабельно, непроходимо.
Видимо, до мытья тротуаров шампунем дело дойдет ещё не скоро. Похоже на то, что коммунальщики ждут, когда грязь высохнет, а потом по старой традиции будут вздымать ее тракторами вверх в виде пыли, распределяя равномерно по всему городу.
yudjin: А если начинать это делать не в марте, после угроз выйти на митинг... а систематически, всю зиму?
А в прошлом году снег начали убирать тоже после того как кто-то на митинг решил выйти? А в позопрошлом? Как удобно все таки устроились у нас митинганты,любят на митинг призывать тогда когда уборка снега уже началась)
yudjin: Объяснение простое: нет ливневок - стоит вода, посыпают дороги х..н знает чем - всё покрыто грязью. И годами лучше не становится... Как бы Мухамбетов не бил себя в грудь кичась километрами нового асфальта... Грязи и воды меньше не становится.
С такими проектами на реконструкцию улиц без ливневой канализации, такие постоянные весенние совещания в акимате в борьбе с подтоплениями, скоро войдут в норму.
выгрузил рабочий проект по «Реконструкции ул. Каирбекова от ул. Лермонтова в сторону тепличного комбината».
Рабочий проект на реконструкцию разработали, по Техническому заданию на проектирование, в лучших «традициях» заданных Заказчиком и Техническим заказчиком в лице ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная», с нарушениями норм проектирования.
Рассматривать улицу буду от ул. Лермонтова в сторону тепличного комбината, соответственно, в связи со сложившимся уклоном рельефа местности, направленным в сторону реки Тобол, левая сторона ул. Каирбекова будет являться верховой стороной, правая – низовой подтопляемой стороной.
На реконструируемом участке, протяженностью 3, 260 км, предусматривается семь пониженных мест на проезжей части улицы, и только на одном из них (!), при этом только с правого края проезжей части улицы, устроен дождеприемный колодец - напротив дома №340. Колодец указан на рис. 4 и выделен голубым цветом под названием "Д2". Проектом предусматривался еще один колодец с левой стороны дороги за границей проезжей части на выезде с проулка, колодец указан на рис.1 и выделен голубым цветом под названием "Д1". С остальных пониженных мест, поверхностный сток сбрасывается неочищенным на рельеф, что противоречит градостроительным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам РК. Более подробная картина водоотведения указана на нижеприведенных рисунках 1, 2, 3, 4, 5, где стрелками указано направление стока (уклона): – по оси дороги указано направление продольного уклона улицы, пониженными участками являются места где стрелки направлены в сторону друг друга; - на съездах направление уклона показано в соответствии предусмотренной проектом вертикальной планировки в проектных границах таких съездов, и не отражают фактически имеющиеся уклоны на прилегающей территории за проектной границей таких реконструируемых съездов.
Рис.1 (рисунки увеличиваются по клику)
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Стоит отметить что основной объем неочищенного стока поступает на правую (низовую) сторону улицы, для этого на реконструируемой улице даже предусмотрели на 4 участках односкатный (!) поперечный профиль проезжей части, когда поверхностный сток перетекает с левой (верховой) стороны улицы, включая стоки с прилегающей верховой территории, на правую (низовую) через всю проезжую часть улицы. Такие односкатные участки в основном расположены в пониженных местах продольного профиля улицы, для возможности водоотведения с пониженных мест без устройства дождеприемных колодцев, что противоречит нормативным требованиям. Такие участки улицы с односкатным поперечным уклоном проезжей части отмечены на рисунках №№ 2,3,4,5 желтой линией.
При этом в пояснительной записке проекта на реконструкцию ул. Каирбекова, указана противоречивая информация по принятым проектным решениям.
Дословно (лист №19 текстовой части общей пояснительной записки 24.3-637/17-ОПЗ): Цитата:
1.5.10 Наружные сети водоснабжения и канализации КАНАЛИЗАЦИЯ Проектом предусмотрен отвод дождевых и талых вод с пониженных мест проезжей части улицы Каирбекова. Дождевой сток собирается с дорожного полотна, в проектируемые дождеприемники, установка которых предусмотрена в пониженных местах автодороги.
И это так описано в Пояснительной записке к проекту! Под всего ФАКТИЧЕСКИ ОДНИМ дождеприемным колодцем предусмотренным проектом! В пояснительной записке подразумевается понятие «проектируемые дождеприемники» - как будто на всех пониженных местах с обеих сторон улицы устраиваются дождеприемники!? В соответствии с нормативными требованиями, если на съездах с улицы уклон по такому съезду предусмотрен по направлению от улицы, то перед таким съездом на краю проезжей части, со стороны поступления стока, необходимо устройство дождеприемного колодца, для перехвата стока и исключения его поступления с улицы по съезду на прилегающую территорию. Колодцев должно быть не мало на улице, но по факту он один «Д2» (см. рис. 4), про второй «Д1» (см. рис. 1) можно не упоминать, так как он устроен за проезжей частью для исключения подтопления самой улицы от прилегающей верховой территории.
Можно ознакомится с п. 1.5.4 «Искусственные сооружения» в общей пояснительной записке 24.3-637/17-ОПЗ (лист 16 текстовой части): Цитата:
Для отвода поверхностных вод с проезжей части, на участке понижения в продольном профиле (при встречных уклонах) на ПК 9+74,5, предусматривается устройство дождеприемных колодцев с двух сторон проезжей части с последующим отводом воды по трубам в запроектированный лотковый канал вдоль улицы. Примечание ПК 9+74,5 указан на рис.2 возле ТД Capsula (ул. кубеева,17) и автомойки.
Хотя согласно данных тома 7 «Наружные сети водоснабжения и канализации», проектом предусматриваются два дождеприемных колодца, первый «Д1» на ПК 1+20 слева за проезжей частью (см. рис. 1), второй – «Д2» на ПК 21+90 с правого края проезжей части (см. рис. 4). То есть данные общей пояснительной записки полностью противоречат данным в разделах проекта. При этом в сметной части объемы работ по устройству дождевой канализации соответствуют данным тома 7 «Наружные сети водоснабжения и канализации».
Про поперечный профиль улицы в пояснительной записке указано (п.1.4.3 Поперечные профили улицы, Лист 5 текстовой части общей пояснительной записки 24.3-637/17-ОПЗ): Цитата:
Проезжая часть запроектирована с двускатным поперечным уклоном -20‰. .
А что, в ОПЗ не требуется указывать про четыре участка не малой длины улицы с односкатным поперечным профилем, устроенным для возможности не устраивать дождеприемные колодцы, которые согласно той же пояснительной записки предусмотрены на пониженных местах улицы? Пояснительной запиской умалчиваются грубейшие нарушения технических норм. Односкатные уклоны допустимы только на месте поворота улицы в плане на месте устройства так называемого виража. На прямолинейных участках улиц и дорог односкатные уклоны не допускаются.
Вернемся к продольному профилю улицы и рассмотрим участки перехода с двухскатного профиля на односкатный (участки односкатного профиля выделены желтой линией на рисунках 2,3,4,5). Поперечный уклон большей части улицы запроектирован с двухсткатным поперечным уклоном в 20 ‰ (на 1 м. ширины – 2 см. поперечного уклона) от оси дороги соответственно к левому и правому краю проезжей части. Стоит уделить внимание, что продольный профиль улицы имеет в основном допустимые минимальные продольные уклоны в 4‰ (на 1 м длины улицы – 4 мм уклона).
При меньших уклонах будет затруднён сток воды вдоль бордюра по краям проезжей части и возможны образования мест застоя стока по краю проезжей части. При таких допустимых минимальных проектных уклонах улицы, проектная организация всё равно умудрилась предусмотреть 4 участка улицы с односкатным уклоном. Если по левому краю поверхностный сток движется в пониженное место с минимально возможным продольным уклоном в 4‰, и такой же продольный уклон по оси дороги, и на таких участках начинается меняется поперечный уклон левой части улицы, когда левый край плавно подниматься по отношению к оси дороги, то получается что по левому краю уклона вообще нет – как результат, на проезжей части с левого края наблюдается постоянный застой воды, пока вода не станет «переливаться» с левого края через ось улицы на правый её край. Вот в пример рисунок, где наглядно указано отсутствие продольного уклона по левому краю, связанного с изменением поперечного профиля улицы при минимальных продольных уклонах улицы. Такие проблемные участки имеются на всех переходных участках с двухскатного на односкатный поперечный профиль ул. Каирбекова. Рис 6. Изменение поперечного профиля:
Чтобы стоки беспрепятственно перемещались по левому краю переходного участка до места с наличием полностью односкатного профиля (когда сток сможет перетекать с левого края на правый), то уклон вдоль улицы должен быть как минимум в 2 раза круче, не 4 ‰, а 8 ‰, и то при условии, что поперечный уклон меняется плавно на 5 ‰ на каждые 10 м. протяженности улицы, если переход с двухскатного профиля на односкатный предусмотрен не за 50 м, как пример на рисунке 6, а за более короткий участок, то соответственно уклон улицы должен быть еще больше, руководящий уклон с не менее 4 ‰ должен назначаться для левого края проезжей части с учетом изменения поперечного уклона улицы.
Обратил внимание, что Костанай-Су выдало технические условия на возможность присоединения предусмотренных проектом двух дождеприемных колодцев к коллектору хозяйственно-бытовой канализации. Костанай-Су, как широкой души организация, не взирая на эксплуатационное состояние и мощности своих сетей и очистных сооружений, выдало разрешение на сброс поверхностного/дождевого стока с ул. Каирбекова в хоз. быт. канализацию при условии устройства локальных очистных сооружений (сокращенно - ЛОС). Проектом «ЛОС» предусмотрели, но такие «ЛОС» примитивны до невозможности очистки стока в соответствии с требованиями СанПиН, и представлены каждые такие «очистные» двумя колодцами – отстойником диаметром 2,0 м, и бензомаслосборником диаметром 1,0 м. Согласно общих данных тома 7 «Наружные сети водоснабжения и канализации», очистные сооружения запроектированы со следующими технологическими решениями: Цитата:
Сброс [стока, – примечание] осуществляется после предварительной очистки в колодце -отстойнике, в котором происходит выделение грубодисперсных примесей, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника (взвешенные вещества) или всплывают на его поверхность (нефтепродукты, масла и др.). Для отделения всплывших веществ предусмотрено устройство деревянной перегородки. Осадок, выпавший в отстойнике, по мере накопления откачивать и вывозить в места разрешенные СЭС; плавающие на поверхности вещества, через отводящую трубу поступают в бензомаслосборник, которые по мере накопления также откачиваются и вывозятся в места разрешенные СЭС. Очистку производить после каждого дождя.
Обратите внимание – на очистку после каждого дождя! Здесь снег то зимой вывозят не всегда, тем более не вывозят валы снега с прилегающих к улице газонов, а здесь эксплуатирующая организация должна очищать такие «очистные» после каждого дождя. Можно считать, что очистных уже нет.
Положительное решение в проекте имеется – это устройство на верховой части улицы водосборных лотков за границей проезжей части, и то это вызвано в целях исключения подтопления улицы с верховой стороны, - участки лотков отмечены голубой линией с левой стороны улицы. Водоотведение из таких лотков предусматривается в сущ. водопропускные трубы под ул. Каирбекова, таких перепусков под дорогой – два, - см. рис 2,3. Хотя мне не известно, как влияют эти стоки на существующую застройку после выхода стока из этих двух труб в сторону р. Тобол, не сомневаюсь что без подтоплений не обходиться. В причине подтопления индивидуальной застройки по Каирбекова 360, да и других мест с правой стороны улицы, о чем писала НГ недавно, вина акимата, в том числе как Технического заказчика такого Проекта реконструкции, не вызывает никакого сомнения.
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