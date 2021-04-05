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≡ Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о получении взятки полицейскими прошли прения в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41267
Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о получении взятки полицейскими прошли прения в Костанае
Отправлено: 05.04.21 - 14:33
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Согласно обвинительному заключению, Даутов дал взятку полицейским за то, чтобы не проходить медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Полицейские остановили снабженца 6 сентября 2020 года в районе КСК.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11580
Re: Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о...
Отправлено: 05.04.21 - 14:33
#1
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а того кто подтвердил полицейским по телефону,
что снабженец правильный пацан, не кинет и рассчитается,
не коснулось?совсем тоже же участник как бы.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21534
Re: Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о...
Отправлено: 05.04.21 - 14:50
#2
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Цитата:

Даутову прошу назначить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, что равняется 500 000 тенге и 1 год и 9 месяцев ограничения свободы.

1 год и 9 месяцев, только - Даутову?
Ментам нужно на работу - идти?... :-o
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
242
Re: Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о...
Отправлено: 05.04.21 - 15:49
#3
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Цитата:
В связи с чем прошу назначить Беркимбаеву штраф в размере 60-кратного размера от суммы взятки, что составляет 3 млн тенге. Зейнуллаеву также прошу назначить штраф в размере 3 млн тенге. Даутову прошу назначить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, что равняется 500 000 тенге и 1 год и 9 месяцев ограничения свободы.

Источник:

Как говориться ― С паршивой овцы хоть шерсти клок! Что ещё тут можно добавить? Урок другим сотрудникам полиции что нельзя крышевать пьяниц,пьяный за рулём это преступник!
Профайл
Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
400
Re: Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о...
Отправлено: 05.04.21 - 16:43
#4
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А почему с каждого по 3 млн штраф? Ведь взятку взяли 50 тыс на двоих, а не каждый по 50 тыс? Чисто с юридической стороны интересует момент.
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