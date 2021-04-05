Прения по уголовному делу в отношении старшего инспектора службы батальона патрульной полиции Азата БЕРКИМБАЕВА, его напарника, инспектора службы батальона патрульной полиции Каирбека ЗЕЙНУЛЛАЕВА и снабженца частной фирмы Султана ДАУТОВА прошли в суде № 2 Костаная сегодня, 5 апреля.

Согласно обвинительному заключению, Даутов дал взятку полицейским за то, чтобы не проходить медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Полицейские остановили снабженца 6 сентября 2020 года в районе КСК, с собой денег у него не было, поэтому через три дня он перевел им на карту 50 000 тенге.

- Вину подсудимые признали полностью, чистосердечно раскаялись, что является смягчающим обстоятельством, - отметил в прениях государственный обвинитель Нурсултан САТУБАЛДИН. - В связи с чем прошу назначить Беркимбаеву штраф в размере 60-кратного размера от суммы взятки, что составляет 3 млн тенге. Зейнуллаеву также прошу назначить штраф в размере 3 млн тенге. Даутову прошу назначить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, что равняется 500 000 тенге и 1 год и 9 месяцев ограничения свободы.

Подсудимые в прениях и последнем слове сообщили, что полностью раскаялись и просят назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор по этому делу вынесут завтра, 6 апреля.