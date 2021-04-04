Отправлено: - 15:16

ПолиграфЪ Боярышников:

Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!

Цитата:У "НГ" день рождения, а эта тут всё своё - комуняки... Весеннее обострение наверное?Очередная жертва ЕНТ.Сто летней давности дела всё будоражат боярышникову.