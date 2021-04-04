Cегодня, 4 апреля, "Наша Газета" отмечает свой 19-й день рождения, с чем нас и вас, наши дорогие читатели, сердечно поздравляем! Забавно, что именно в этот почти юбилейный год наш гражданский журналист Ринат НАСЫРОВ прислал в редакцию любопытное фото пожелтевшего листка под названием "Наша Газета". Дата выхода - четверг, 11 сентября, 1919 года. На первой полосе - рисунок строгого мужчины в кителе и подпись - "Верховный правитель Адмиралъ Колчакъ", а ниже его статья - "Отношение большевиковъ къ нашей литературъ".

Фото газетного листка нас заинтересовало и после недолгих поисков в Интернете мы нашли, что "Наша Газета" действительно издавалась в 1919 году в Омске , а ее филиал находился в Новониколаевске (сейчас Новосибирск). Газета считалась официальным источником новостей о деятельности белогвардейского движения и адмирала Александра Колчака. Выходила под редакцией профессора Николая Васильевича Устрялова в издательствах "Русское Общество Печатного Дела", "Русское Бюро Печати" и типографии "Русское Общество Печатного Дела".

Колчаковская "Наша Газета" публиковала сводки с фронта, заметки о встрече адмирала с беженцами Поволожья и Приуралья. Были новости о том, как относятся к большевизму в других странах. К примеру, в одном из номером за 1919 год сказано, что в Венгрии объявлена смертная казнь за коммунистическую агитацию, а в Германии усилены меры против выпадов большевиков. Китай, по данным колчаковского издания, на тот момент был застрахован от большевизма, поэтому авторы уверяли, что "Напрасны мечты Ленина о китайском пожаре!" И рядом - новость о "планах Троцкаго пробиться с единомышленниками в Китай".

Была даже ободряющая заметка о том, как войска главнокомандующего Кромвеля благодаря "строжайшей дисциплине" и "строжайшей нравственности солдат" свергли с престола короля Англии Карла I в XVII веке. В конце уточнялось, что войска Карла I состояли "тоже из христиан, а не были безбожниками".

В общем, много интересного можно узнать из "Нашей Газеты" 1919 года издания. Правда вышло ее, по данным сайта superomsk.ru, всего 78 номеров и с приближением красных войск газета закрылась.

В день рождения "НГ" мы предлагаем читателям написать в комментариях, видели ли они еще где-нибудь издания с названием "Наша Газета". Может, в других городах или странах?

Фото superomsk.ru