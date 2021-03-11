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Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41109
Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
Отправлено: 11.03.21 - 11:44
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) прокомментировали выплату вознаграждений руководству. Ранее депутат высказал свое недовольство и направил запрос премьер-министру Аскару Мамину.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.03.16
- Сообщений:
- 231
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 11:44
жируют на деньги людей. посадите их на 42500 и появиться целый фонд вакантных мест.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7299
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:09
Интересно девки пляшут... Почему мои взносы , которые должны идти на моё обслуживание в мед учреждении, идут на непомерные зарплаты и премии каких-то клерков? Пусть им выплачивает государство из бюджета, но не мои деньги. Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:11
А не настало ли время пересмотреть постановление правительства № 1266 от 2 декабря 2014 года?
Народ догадывался, что многие законодательные акты писались власть имущими "под себя"
Народ догадывался, что многие законодательные акты писались власть имущими "под себя"
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:16
Цитата:
Синекура!
И таких "кормушек" по стране натыкано множество.
А мы - стадо баранов, которое стригут и стригут
yudjin:
Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?
Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?
Синекура!
И таких "кормушек" по стране натыкано множество.
А мы - стадо баранов, которое стригут и стригут
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1721
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:25
Цитата:
Совершенно верно: об этом я писал ещё летом, когда Правительство приняло решение поднять оклады медикам работающим в "красной" зоне за счёт средств участников ФСМС. Я, не думаю что в бюджете мало денег, я думаю это сделано, "ушлыми" чиновниками для разработки очередной схемы воровства этих "халявных" денег.
yudjin:
Почему мои взносы ,
Почему мои взносы ,
Совершенно верно: об этом я писал ещё летом, когда Правительство приняло решение поднять оклады медикам работающим в "красной" зоне за счёт средств участников ФСМС. Я, не думаю что в бюджете мало денег, я думаю это сделано, "ушлыми" чиновниками для разработки очередной схемы воровства этих "халявных" денег.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4536
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:29
А я наивный думаю эти все контролирующие органы должны выводить на чистую воду всех мутных членов этого большого ОПГ, создаётся впечатление что они сами мутные, раз закрывают глаза на столь очевидные вещи, то-ли с колесом в Рудном, то-ли вот фонд который как коршун терзает народные деньги
Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
Отправлено: 11.03.21 - 12:32
Цитата:
Лучше не скажешь!!!
сайлау курманов:
коршун терзает народные деньги
коршун терзает народные деньги
Лучше не скажешь!!!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 741
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 15:45
Щас придет Абайка и ответит вам от их имени, обоснует их оклады и окажется, что за такие деньги НИКТО больше не соглашался там работать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 440
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 15:52
76 762 000 / 12 месяцев / 4 человека = 1 599 208 тенге в среднем получил в месяц каждый. Это типо нормально чьто ли?
Думали с народа последние крохи собирают врачам приплачивать, а оно вон что оказывается
Думали с народа последние крохи собирают врачам приплачивать, а оно вон что оказывается
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 90
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 16:30
Цитата:
Что-то давно его не было
Дантист:
Щас придет Абайка
Щас придет Абайка
Что-то давно его не было
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7247
Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
Отправлено: 11.03.21 - 17:26
Цитата:
Дантист:я могу и от твоего имени ответить благо там сильного ума не надо,хочешь?)
Щас придет Абайка и ответит вам от их имени,
Щас придет Абайка и ответит вам от их имени,
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 5
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 23:08
И что в итоге имеем от обязательного медстрахования?) На обследование чего-то очереди неделями, а если платно то быстрее. Какая-нибудь мелкая операция и то 3 тыс сдерут. А если не заплатишь за все месяцы в фонд, так можно даже не приходить за лечением...
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