Отправлено: - 12:16

yudjin:

Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?

Цитата:Синекура!И таких "кормушек" по стране натыкано множество.А мы - стадо баранов, которое стригут и стригут