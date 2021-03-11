В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) прокомментировали выплату вознаграждений руководству, передает Tengrinews.kz.

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В фонде сообщили, что в финансовой отчетности за 2019 год указаны расходы в сумме 76 762 000 тенге, выплаченные управленческому персоналу в составе председателя правления и его заместителей, четыре человека.

"Следует отметить, что данные расходы включают в себя заработную плату, оплачиваемые отпуска, премиальные, больничные в соответствии с трудовым законодательством за весь 2019 год. При этом выплаченные премии не превышают размеры, установленные постановлением правительства № 1266 от 2 декабря 2014 года.

Фонд социального медицинского страхования в соответствии с требованиями закона "Об акционерных обществах" проводит обязательный аудит финансовой отчетности, подлежащий официальному опубликованию на сайте ФСМС и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов", - заявили в ФСМС.

Ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов высказался о вознаграждениях, выплаченных руководству Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Как подчеркнул Аманжан Жамалов, если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 миллионов тенге - по 19 миллионов тенге на каждого. Мажилисмен направил запрос премьер-министру Аскару Мамину. Жамалов также упомянул расходы других фондов.