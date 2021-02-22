Выхлопные газы прогревающихся автомашин во дворах, вы задумывались об этом? Обратите внимание, как утром ведут в школу малышей или везут на санках ребятишек в детские сады. Трубы на уровне голов, дети глотают машинную отработку. Читать новость
Давненько уже было, в те далекие времена когда авто было не средством передвижения а роскошью, в те далекие .. Когда произошел обвал рубля и у людей не было еще этого средства передвижения. Это потом уже по сто машин во дворах в один миг появилось.) Тогда, вот как со мной бедный сосед боролся: я свою "роскошь" Оставлял под его окном. Он потихоньку то цветок посадит, то клумбу соорудит и в конечном итоге сдвигает меня шаг за шагом. Короче за пару лет, ну где то метров на 15 сдинул А потом БАЦ! Радость в их дом пришла, рубль рухнул и пригнали они корыто из Челябинска. И забыли они в миг и про цветы посаженые у окна, и клумбы. Все забыли они. Теперь там стоит "унитаз" И они его полируют с утра до вечера. .
Vit: А потом БАЦ! Радость в их дом пришла, рубль рухнул и пригнали они корыто из Челябинска.
Ну хорошо, что денег только на корыто хватило, а если бы яхту купили? Пришлось бы до Тобола канал копать, чтобы яхта радовала глаз, покачиваясь на волнах под окнами. Надо бы знакомому сказать, чтобы длинномер свой тоже во двор загонял, пущай ставит - имеет право! А безлошадным можно разрешить сарайки ставить на парковочные места для хранения разного барахла, а почему бы и нет, справедливо же?
Проблема высосаная из пальца. Машины стоят в 50 метрах от дома. На улице -30. Прям окна у всех нараспашку и смрад валит в дом. Ну абсурд же. Дети нюхает. Это как всё происходит. Вы прям в доль парковки их везёте. 100 машин разом прогревают. И весь дым по земле стелится. А что тогда вам в окна летит? А как быть с домами и с печами на твёрдом топливе? Ударный газ летит в трубу и травит всех. А в них еще и суют все что может догореть и дать тепла. Теперь о гаражах. Если раньше ставили там машину и зимой морозили сопли,то я вас огорчу. В гаражах буржуек, как в частном секторе. И топят не только углём и дровами. Как стемнеет и резина в ход идёт,и пластик с отработкой. И шашлыки жарят круглый год. Ну не разрушать же все что даёт дым. Это в корне не правильно. Раньше дома топили углём, заводы, транспорт, техника на дизтопливе, костры во дворах жгли и каждую осень палили листву. И ни один не выходил и не орал как ему плохо. А сейчас каждый суслик аргоном и почему-то считает что все вокруг ему что-то должны. И не потому что ему это надо,а потому что есть у другого и надо его этого лишить. Признайтесь,автор,что так это и есть,да?!
Вы повнимательнее прочитайте-то публикацию. И представьте картинку, когда малышню в ясли везут на санках вдоль ваших чадящих во дворах корыт. Действительно пора изменения в ПДД вносить, если цепанули во дворе, то и нет состава, мало ли что было, может пожар или еще что... Быстренько сориентируются "лошадные"
Еще раз повторюсь. Проблема выеденного яйца не стоит. У самого есть транспорт который ставлю в гараже. И детей на санках вожу. Вы двигаетесь со скоростью 5 км/час,т.е. 1.5 м/с. Машину вы пройдёте за 1 секунду. Максимум вы вдохнете один раз и то не факт. А вот на перекрёстке вы стоите от 20 до 70 секунд. И нУхаити выхлоп десятков автомобилей. При том выхлоп при троганье с места авто выхлоп в разы выше прогревающихся авто. Давайте запретить весь транспорт. А еще газ в доме отрежьте. Он тоже выхлоп даёт. И не малый. А дома ж дети. Противогаз вам в помощь. Ну или в степь. Там машин нет. Приволье. А если уж вы выбрали жизнь в городе,то свыкнитесь с благами цивилизации. Не будьте ханжой.
Проблема высосаная из пальца. Машины стоят в 50 метрах от дома. На улице -30. Прям окна у всех нараспашку и смрад валит в дом. Ну абсурд же. Дети нюхает. Это как всё происходит. Вы прям в доль парковки их везёте. 100 машин разом прогревают.
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