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≡ Костанайский дуэт BRO стал победителем X-Factor Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40975
Костанайский дуэт BRO стал победителем X-Factor Казахстан
Отправлено: 21.02.21 - 15:39
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Финал 8 сезона телевизионного проекта прошел в субботу, 20 февраля. Братья Айдар и Бекболат Жазыкпаевы в гранд-финале исполнили песню "Soledad". Наставником костанайского дуэта был Анатолий Цой.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
495
Re: Костанайский дуэт BRO стал победителем X-Factor Казахстан
Отправлено: 21.02.21 - 15:39
#1
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Кушмурунцы гордятся!
Хороший посыл! Вместо зоны у нас звезды:
Айдар и Бекболат Жазыкпаевы
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