Финал 8 сезона телевизионного проекта прошел в субботу, 20 февраля. Братья Айдар и Бекболат Жазыкпаевы в гранд-финале исполнили песню "Soledad".

За главный приз проекта, 7 млн тенге, талантливым братьям, родом из поселка Кушмурун, пришлось побороться с Асылом Жомартовым и Рустамом Эльясом. В финале все три претендента на главный приз исполнили песни, с которыми уже выступали в рамках проекта. Наставником костанайского дуэта был Анатолий Цой.

Напомним, что за два тура до финала X-Factor покинул еще один участник из Костанайской области - рудничанин Меримхан Назарханов.

Фото instagram.com/xfactorkz