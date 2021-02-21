Костанайский дуэт BRO стал победителем X-Factor Казахстан
21 февраля 2021, 10:23 | Культура
Финал 8 сезона телевизионного проекта прошел в субботу, 20 февраля. Братья Айдар и Бекболат Жазыкпаевы в гранд-финале исполнили песню "Soledad".
За главный приз проекта, 7 млн тенге, талантливым братьям, родом из поселка Кушмурун, пришлось побороться с Асылом Жомартовым и Рустамом Эльясом. В финале все три претендента на главный приз исполнили песни, с которыми уже выступали в рамках проекта. Наставником костанайского дуэта был Анатолий Цой.
Напомним, что за два тура до финала X-Factor покинул еще один участник из Костанайской области - рудничанин Меримхан Назарханов.
Фото instagram.com/xfactorkz
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