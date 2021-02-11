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≡ «Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление полиции по делу о ДТП, в котором погиб один ребенок и второй получил травмы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40919
«Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление полиции по делу о ДТП, в котором погиб один ребенок и второй получил травмы
Отправлено: 11.02.21 - 14:06
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2 октября Даниил и его 10-летняя сестра Ненси возвращались на пит-байке с рыбалки. Им нужно было пересечь автомобильную дорогу Октябрьский - Кайындыколь, чтобы потом вновь поехать по проселочной. На трассе их сбил автобус «НефАЗ-5299». Мальчик получил травмы, девочка погибла.
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jekiboy
§ jekiboy
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.18
Сообщений:
24
Re: «Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление...
Отправлено: 11.02.21 - 14:06
#1
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Простите меня одного смущает что несовершеннолетние дети на спортивном инвентаре (пит байк-это спорт инвентарь.для дорог общего пользования не предназначен )попадают в дтп,нарушив правила перевозки пассажиров(нельзя управлять сидя сзади пассажира не видя дорогу),выезд на дорогу общего пользования,а виноваты все вокруг?Родители!!! АЛЁ!!! Вы покупаете детям смертельные игрушки!!! Водитель автобуса им @#@ виноват который ехал им навстречу.
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O
§ Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
3
Re: «Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление...
Отправлено: 11.02.21 - 17:14
#2
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Ситуация описана однобоко, впрочем как обычно в СМИ. Тут мама виновата,купила мотоцикл детям без опознавательных знаков,поворотников,фар и разрешила без обучения и прав кататься по дорогам,за это между прочим уголовная ответственность предусмотрена. В СМИ подали чтобы оказать давление на следствие я так понимаю. Водитель автобуса не виноват,он ехал по главной дороге и не мог знать,что ему не уступит дорогу мотоцикл под управление как потом выяснилось несовершеннолетнего, да и ещё который посадил на бак малолетнюю сестру,что несомненно мешало ему управлять мотоциклом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10003
Re: «Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление...
Отправлено: 11.02.21 - 17:46
#3
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Цитата:
jekiboy:

Цитата:
Oleg1980:

Ребята это деревня а не город. Тут с пеленок гоняют на мотоциклах и тракторах.
Эта страшная трагедия и девочку не вернуть уже. Не надо родителей винить. Им только можно сказать соболезнование. А мальчишка еще молодой, когда выростет и появятся у него свои дети,он поймет что произошло. Я уверен что он будет проклинать тот день когда взял с собой на рыбалку сестру. Ему до конца жизни придется нести этот крест и без разницы был виновен водитель автобуса или нет.
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jekiboy
§ jekiboy
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.18
Сообщений:
24
Re: «Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление...
Отправлено: 12.02.21 - 10:42
#4
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Цитата:
Vit:
Ребята это деревня а не город. Тут с пеленок гоняют на мотоциклах и тракторах.

Я извиняюсь конечно сказал может сказал грубо.Тут прямым текстом говорят,что девочка сидела спереди, А теперь вопросы: за что она держалась?ответ: за руль(больше не за что),а как парень мог рулить когда не видит дороги и у девочки паника и она его зажимает мертвой хваткой?ответ: Никак!А виноват кто? Ответ: водитель ВСТРЕЧНОГО АВТОБУСА.И дело не в том кто виноват,а КАК преподносят информацию.
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Universer
§ Universer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.08.07
Сообщений:
35
Re: «Он видел их, но не тормозил» - Суд отменил постановление...
Отправлено: 13.02.21 - 08:01
#5
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Очень однобоко написано. Почему не взяты комментарии водителя автобуса? Если он, по словам матери, не тормозил специально (в чем я лично очень сомневаюсь), то это уже совершенно другая статья.
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