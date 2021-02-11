Отправлено: - 10:42

Vit:

Ребята это деревня а не город. Тут с пеленок гоняют на мотоциклах и тракторах.

Цитата:Я извиняюсь конечно сказал может сказал грубо.Тут прямым текстом говорят,что девочка сидела спереди, А теперь вопросы: за что она держалась?ответ: за руль(больше не за что),а как парень мог рулить когда не видит дороги и у девочки паника и она его зажимает мертвой хваткой?ответ: Никак!А виноват кто? Ответ: водитель ВСТРЕЧНОГО АВТОБУСА.И дело не в том кто виноват,а КАК преподносят информацию.