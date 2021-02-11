22 января суд района Беимбета Майлина постановил удовлетворить жалобу адвоката на действия полиции при расследовании дела о ДТП, признать незаконными и отменить отказ от проведения следственного эксперимента, а также постановление от 30 декабря 2020 года. Так завершился очередной, не последний, этап этой трагической истории.

На этом пит-байке Даниил и Ненси ехали 2 октября



Адвокат Ольга СУМОВСКАЯ защищает интересы 15-летнего Даниила Крайса. 2 октября 2020 года, около 18.30, Даниил и его 10-летняя сестра Ненси возвращались на пит-байке с рыбалки. Им нужно было пересечь автомобильную дорогу Октябрьский - Кайындыколь, чтобы потом вновь поехать по проселочной. На трассе их сбил автобус «НефАЗ-5299». Мальчик получил травмы, девочка погибла.

- Эта автодорога пустынная, машины по ней проезжают редко, - рассказала «НГ» их мать, жительница п. Кайындыколь Ольга КРАЙС. - Ненси сидела впереди, чтобы видеть, что происходит на трассе, Даниил смотрел справа через ее плечо, они выехали снизу - так идет рельеф дороги. Навстречу им ехал автобус, но они его не видели - автобус не тормозил и не сигналил. Они проехали половину автодороги и вдруг столкнулись с автобусом, удар пришелся уже на другой стороне дороги, по встречной полосе для автобуса. От удара Даниила выкинуло на обочину, он потерял сознание. А Ненси попала под автобус, который тащил ее, не останавливаясь. Когда через 30-40 метров автобус остановился и пассажиры выскочили, они пытались ее вытащить, но не успели. Даниила на скорой увезли в больницу с диффузной травмой головного мозга и переломом ноги. Потом ему поставили диагноз «травматическая болезнь головного мозга».

Даниила доставили в хирургическое отделение Лисаковской городской больницы, 5 января перевели в реабилитационное отделение детской областной больницы, 29 января выписали. 21 июня нужно будет опять ехать на лечение в Костанай. В документе о выписке указано: «Общее состояние ребенка средней тяжести за счет неврологической симптоматики».

- Водитель автобуса признался, что он действительно видел моих детей за 50 метров до столкновения, он видел их траекторию движения, он понимал , что столкновение будет, но он не тормозил! - говорит Ольга Крайс. - Более того, вместо того чтобы ехать по своей полосе движения, он повернул и догнал детей уже на встречной полосе. Мы запросили запись видеорегистратора автобуса, чтобы посмотреть момент наезда на детей, но он сразу почему-то перестал работать. Как это возможно? Водитель видел моих детей, но почему же он тогда не затормозил заблаговременно? Тем более что это было светлое время суток, дорога асфальтированная, трасса чистая, движения не было.

Ненси Крайс погибла в ДТП. Ей было всего 10 лет

Дело расследовал отдел полиции района Беимбета Майлина. 30 декабря было принято постановление о прекращении уголовного дела в отношении водителя автобуса. В тот же день начали расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК в отношении Даниила Крайса за то, что он, управляя пит-байком без государственных регистрационных номерных знаков, следуя по полевой дороге, при выезде на автотрассу не уступил дорогу автобусу. Причем, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 24 ноября и дополнительной СМЭ от 24 декабря, Даниил получил легкие телесные повреждения.

- Моему травмированному сыну, за здоровье которого мы сейчас изо всех сил боремся, поставили легкий вред здоровью, - возмущается Ольга Крайс. - Судмедэксперт посчитал, что ему лично врачи не доказали, что это травматическая болезнь мозга. Ему заключение нейрохирурга или МРТ оказалось ненужным. А автоэксперт Центра судебных экспертиз Костаная вступил в пререкание со следствием и отказался проводить экспертизу по поставленным вопросам! Из своих личных суждений он доказывает, что момент возникновения опасности для водителя автобуса возник не с момента, когда водитель за 50 метров увидел детей, а только когда они выехали на асфальт. Мы заявили отвод этому эксперту, хотели, чтобы приехали республиканские эксперты. Но правоохранительные органы ответили, что это нецелесообразно.

Как пояснила «НГ» советник начальника ДП Костанайской области Елена КАШАРИНА, в рамках расследования уголовного дела были назначены несколько экспертиз, в том числе автотехнические, которые дали заключение о том, что водитель автобуса не имел технической возможности предотвратить ДТП.

- Необходимо отметить, что следователь принимает процессуальное решение, в том числе и основываясь на данных этих экспертиз. Уголовое дело было прекращено, с решением согласилась прокуратура, - отметила Кашарина.

14 января адвокат Ольга Сумовская обратилась в районный суд с требованием отменить постановление об уголовном преследовании в отношении ее подзащитного, так как ему не исполнилось 16 лет, а ответственность по ст. 345 ч. 3 УК РК наступает именно с этого возраста, а также признать незаконным отказ старшего дознавателя в проведении экспертизы и следственного действия.

- В полиции и прокуратуре решили, что водитель автобуса ни в чем не виноват, - отмечает Сумовская. - С такими выводами мы не согласились. Дело возвращено в отдел полиции для дополнительного расследования. Только представьте саму ситуацию: взрослый опытный водитель едет по трассе. Как он сам говорит, скорость автобуса была не больше 60 км/ч. Мы с Ольгой Крайс понимаем так: если бы водитель начал тормозить заблаговременно, то этих 60-50-40 метров ему хватило, чтобы снизить скорость, даже если не до полной остановки, так хотя бы последствия аварии были другие. Есть такое понятие «момент возникновения опасности». И мы, юристы, начинаем спорить, когда же он возник для водителя автобуса. Ведь, увидев опасность, он должен начать тормозить.

По мнению адвоката, существует необоснованная практика полиции, сложившаяся годами, которая дает возможность виновным избежать ответственности: считать моментом возникновения опасности только момент выезда на асфальтированную дорогу второго транспортного средства (в этом случае - детей на пит-байке).

- По их логике водитель может вообще не тормозить, а потом вдруг возникает этот момент опасности и следом - столкновение, - говорит Сумовская. - А водитель автобуса: «Ой, не успел!» Как напишет потом эксперт, «не располагал технической возможностью предотвратить столкновение». Мы спорим, доказываем свою правоту! Сейчас мальчик проходит длительное лечение. Ему нужно восстановиться не только физически, но и психологически. Ему очень важно доказать свою правоту!

9 февраля Ольга Крайс сообщила «НГ», что следственный эксперимент, о котором ходатайствовала ее адвокат, сейчас провести не получится, так как дорожное покрытие в зимних условиях не соответствуют условиям во время ДТП. Проведут его теперь, скорее всего, только весной.

Фото предоставлены Ольгой КРАЙС