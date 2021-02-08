Re: Что делать, если полицейский будет требовать водительские...

Отправлено: - 12:42

Сначала тоже как-то с опаской отнёсся к этому. А в принципе логика в этом есть. Действительно риск их утери сводится к минимуму! Главное докажи свою личность, а наличие/отсутствие соответствующих разрешений (в данном случае - к вождению либо владению автомобилем), пусть проверяют по базе. Мы же не носим с собой домовые книги, дипломы, какие-то сертификаты по работе либо аттестаты - просто они у нас есть и всё, а их наличие занесено в соответствующие реестры. Другой вопрос - как быть на трассах вне зоны покрытия сети? Каковы действия сотрудников в случае технической невозможности проверки? Об этом вроде как-то затрагивалось, но вскользь. Хотя возможно я где-то что-то упустил либо не дочитал...