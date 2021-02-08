В МВД рассказали, как поступать водителям, если полицейские на дороге будут требовать водительское удостоверение и грозить выписать штраф за его отсутствие, после 13 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Если сотрудник полиции будет требовать предъявить документы, вы можете позвонить на 102, можете позвонить в подразделение собственной безопасности, можете оспорить составление административного протокола в судебном порядке. Здесь ваши права не ограничиваем", - ответил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.

По его словам, до каждого сотрудника уже доведены нормы нового закона и проведен инструктаж, поэтому таких инцидентов не будет.

Казахстанцам с 13 февраля можно не возить с собой права и техпаспорта. Водителям нужно иметь при себе лишь удостоверение личности. Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение или штраф в размере 5 МРП (13 225 тенге). С 13 февраля штраф будет отменен.

Серик Тусупов также пояснил, какие документы кроме удостоверения личности можно предъявить вместо водительских прав, подойдут ли паспорта, студенческие билеты, мобильные документы eGov или фотография удостоверения.

"Что касается документов, удостоверяющих личность, к ним есть определенные категории, всего 12 видов документов по закону относятся к документам, удостоверяющим личность. Студенческий билет туда не входит, но водитель может кроме удостоверения личности показать загранпаспорт", - уточнил Тусупов на брифинге.

Он также рассказал, могут ли казахстанцы предъявлять электронную версию удостоверения личности.

"Что касается цифровых документов, действительно, сейчас Министерство цифрового развития такие сервисы цифровых документов развивает. Но в соответствии с законом о документах, удостоверяющих личность, к ним относятся пока только материальные объекты. Но эта работа продолжается, цифровые технологии не стоят на месте, будут развиваться, их правовой статус также будет меняться. Поэтому в дальнейшем мы не исключаем возможность, что можно будет использовать цифровые документы", - пообещал Тусупов.