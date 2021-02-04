Re: По субботам теперь можно! - Послабления режима карантина...

Отправлено: - 15:07

Всегда удивлялся, как можно бездумно копировать республиканские постановления.

Больше 7-8 месяцев читал, а сейчас решил написать комментарий.



Пункт 30. Разрешение деятельности Балдаурена и Бобека.



Детский центр Балдаурен находится в Боровской зоне, недалеко от города Щучинска.



Как может санитарный врач Костанайской области разрешить деятельность организации в других областях.

Так же по Бобеку, думаю он явно находится не в Костанайской области.