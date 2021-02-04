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≡ По субботам теперь можно! - Послабления режима карантина введут с 8 февраля в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40863
По субботам теперь можно! - Послабления режима карантина введут с 8 февраля в Костанайской области
Отправлено: 04.02.21 - 12:13
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Постановление № 5 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении" главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал сегодня, 4 февраля. Оно вступает в силу с 00:00 понедельника, 8 февраля.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10832
Re: По субботам теперь можно! - Послабления режима карантина...
Отправлено: 04.02.21 - 12:13
#1
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самый главный пункт -номер 56.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
115
Re: По субботам теперь можно! - Послабления режима карантина...
Отправлено: 04.02.21 - 15:07
#2
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Всегда удивлялся, как можно бездумно копировать республиканские постановления.
Больше 7-8 месяцев читал, а сейчас решил написать комментарий.

Пункт 30. Разрешение деятельности Балдаурена и Бобека.

Детский центр Балдаурен находится в Боровской зоне, недалеко от города Щучинска.

Как может санитарный врач Костанайской области разрешить деятельность организации в других областях.
Так же по Бобеку, думаю он явно находится не в Костанайской области.
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