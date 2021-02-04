Отправлено: - 09:57

Сейчас много людей хотят которые приходят к нам оформлять социальную карту, в связи с этим и создается большая очередь, - прокомментировал заместитель директора

, мы пришли к выводу, что у него малый пассажиропоток и 98% маршрута этого автобуса дублируется с другими маршрутами.

Цитата:Прям удивительно, почему очередь? А не потому, что весь ЯНВАРЬ не оформляли их.А не хочет представитель почты прокомментировать комиссии за обслуживание своих карт? Может быть для льготных категорий стоило их убрать? Или принцип " и рыбку съесть, и внакладе не остаться" для всех участников квартета превыше простого народа?Цитата:Видимо 2 % это участок пути в микрорайонах? Но вот только почему-то с начала ремонта улицы Чкалова маршрут №22 перестал заходить на остановку между 8 и 9 микрорайонами. И после ремонта туда не вернулся.А может малый пассажиропоток-это заслуга перевозчика? И год, и два назад он стал отвратительно ходить, без графика, с большими интервалами... Поэтому люди и стали идти на другие маршруты, чтобы по 30-40 минут не ждать их.А так маршрут был удобный... не сказать чтобы постоянно пользовался, но ездил.