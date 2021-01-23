Re: В четырёх регионах Казахстана завышали стоимость при покупке...

Отправлено: - 15:19

//В МИИР в этот же день опровергли эту информацию,...//

//Однако в этот же день пресс-служба главы региона заявила, что слова акима не так поняли и на самом деле аппараты были уже поставлены в область.//

//В ведомстве заявили, что Мангистауская область подавала заявку на два аппарата ИВЛ и получила их//

//Позже в пресс-службе УОЗ Алматы уточнили, что Жанар Мадеева неправильно расслышала вопрос и на самом деле все 64 аппарата...//



В чём дело? Кто за всем этим стоит? Кто им рты затыкает?