В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях было допущено необоснованное завышение цен на 132 аппарата ИВЛ, передает Informburo.kz.

Досудебное расследование проводят в четырёх регионах Казахстана из-за завышения цен при закупке аппаратов ИВЛ, сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

"В регионах проводятся комплексные оперативные розыскные мероприятия, направленные на выявление коррупционных схем при покупке медицинских аппаратов, в частности, искусственной вентиляции лёгких. Зарегистрированы преступления только в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях. Часть из них громкие – вы об этом слышали, знаете. Установлено, что при закупке 132 аппаратов ИВЛ на сумму более 2 млрд тенге было завышение", – сообщил Данияр Бигайдаров.

По данным ведомства, в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркистанской областях, а также городах Алматы и Шымкент проводятся проверки, чтобы определить стоимость 218 аппаратов ИВЛ на сумму 3,8 млрд тенге.

Закупка 1500 аппаратов ИВЛ для регионов обернулась скандалом и путаницей в данных разных источников. Сначала сенатор Нурлан Кылышбаев заявил, что 669 купленных аппаратов ИВЛ поступили недоукомплектованными и не используются. В МИИР в этот же день опровергли эту информацию, заверив, что все 1500 единиц аппаратов ИВЛ Biyovent доставлены в 297 больниц 17 регионов Казахстана и готовы к работе.

20 ноября аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что 100 аппаратов Biyovent область ещё не получила, ожидается поставка. Однако в этот же день пресс-служба главы региона заявила, что слова акима не так поняли и на самом деле аппараты были уже поставлены в область.