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≡ Экспериментальный автобусный маршрут запустят между Заречным и Тобылом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40779
Экспериментальный автобусный маршрут запустят между Заречным и Тобылом
Отправлено: 23.01.21 - 14:37
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Новый маршрут начнет действовать 26 января. Он соединит город Тобыл и соседнее с ним село Заречное. В Костанай автобусы, передвигающиеся по новому маршруту, пока заходить не будут.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
544
Re: Экспериментальный автобусный маршрут запустят между Заречным...
Отправлено: 23.01.21 - 14:37
#1
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Это что за вырвиглазное сочетание символов на знаке в первой строке???
Видимо, это цель, куда нужно стремиться?
[рукалицо]
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