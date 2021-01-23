Новый маршрут начнет действовать 26 января. Он соединит город Тобыл и соседнее с ним село Заречное. В Костанай автобусы, передвигающиеся по новому маршруту, пока заходить не будут. Об этом сообщила пресс-служба акима Заречного сельского округа на своей странице в Instagram.

Стартовая точка нового маршрута - село Заречное, остановка "Конечная". Время отправления первого автобуса - 7.00. Заканчивать свое движение автобусы будут на остановке "Halyk Bank" в городе Тобыле. В 21.00 отсюда же будет отправляться последний автобус за день. Интервал движения автобусов - 1 час 20 минут.

Стоимость проезда в автобусе - 80 тенге, для пенсионеров - 70 тенге, для детей с 7 до 15 лет - 40 тенге.