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Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах модернизации рассказали в ГКП «КТЭК»
Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах модернизации рассказали в ГКП «КТЭК»
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