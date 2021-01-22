В Костанае летом и осенью капитально отремонтировали 4 паровых котла ТЭЦ, а также еще 2 паровых котла - по одному в котельных №2 в районе КСК и №3 в районе КЖБИ. Итоги подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов показали журналистам на экскурсии, которую провело руководство ГКП "КТЭК".

Модернизация оборудования помогла ГКП «КТЭК» сэкономить 64 мли тенге на покупке газа в 2020 году

- Проводились в большом объеме замены тепломагистралей: по проспекту Абая от ГАИ до синагоги, по улице Карбышева - от улицы Воинов-Интернационалистов до Чернышевского. Также в рамках программы «Дорожная карта» мы поменяли 3 тепломагистрали, - сообщил директор предприятия Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ.

Аскар Бекпаганбетов: "В 2021 году наше предприятие снизило тариф на 8%"

Деньги на ремонт выделили из госбюджета по Дорожной карте занятости на сумму 2,3 млрд тенге.

Отопительный сезон начался 28 сентября. Как заявил директор КТЭК, его отличие в том, что не было ни одной жалобы в СМИ по поводу грязной горячей воды. Весь период подключения многоэтажных домов к водоснабжению в сентябре и октябре прошел так, что качество воды не падало.

- В рамках проекта «Модернизация системы теплоснабжения г. Костанай», реализуемого совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), у нас предусмотрено 21 мероприятие, из них мы уже реализовали 18, - отметил Бекпаганбетов.

Совместно с ЕБРР костанайская теплокомпания реализует 21 проект, 18 из них уже приносят результаты

На эти 18 мероприятий потратили 4,8 млрд тенге, на оставшиеся три выделено более 1 млрд тенге, причем уже освоили более 650 млн. Модернизация, проведенная на средства ЕБРР, помогла ГКП «КТЭК» в 2020 году сэкономить на покупке газа 64 млн тенге.

С 2021 года теплокомпания снизила тариф на 8% - на уровень 2015 года. При этом задолженность потребителей превышает 700 млн тенге.

На паровых котлах № 1 и № 2 в ТЭЦ поставили новые газовые горелки и заменили экранные трубы

Реконструкция паровых котлов ТЭЦ позволила снизить расход топлива на отпуск тепловой энергии. А реконструкция котельной № 3 снизила расход электроэнергии этого теплоисточника на собственные нужды на 1155,42 тыс. кВт/час, экономия в 2020 году составила около 11,7 млн тенге.

- Долг за газ на сегодня отсутствует, - отметил Аскар Бекпаганбетов. - В 2020 году была предоставлена субсидия по газу на 262 млн тенге.





Сейчас ГКП «КТЭК» подало заявки на бюджетное финансирование по реализации еще нескольких проектов. Строительство тепломагистрали от ТМ-13 до ТМ-19 позволит соединить зону теплоснабжения котельной № 3 и обеспечить резервирование для каждого потребителя тепловой энергии на юге и в центре города. Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок котельной № 9 к котельной № 6 сократит затраты на эксплуатацию морально и физически устаревшей котельной № 9 в п. Амангельды (бывший Красный Партизан), подключив сети котельной № 9 к более мощной котельной № 6.

Фото Андрея СКИБЫ