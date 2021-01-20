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33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40756
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
По смете на замену 22 светофоров и установку 13-ти новых необходимо выделить из городского бюджета 482,6 млн тенге. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ Василий ПОМАЗ.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 848
Re: 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
нужно больше светофоров
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 120
Re: 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 14:47
Странно. Аль-Фараби - Майлина в прошлом году новые светофоры поставили в рамках реконструкции Аль-Фариби в границах Майлина - Темирбаева. Уже старый стал? Менять пора?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 639
Re: 34 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 16:16
Цитата:
Уточнили в отделе ЖКХ - там сообщили, что этот перекресток указан ошибочно. Исправили. Но появились новые вопросы) Выясняем
ZXC:
Уже старый стал? Менять пора?
Уже старый стал? Менять пора?
Уточнили в отделе ЖКХ - там сообщили, что этот перекресток указан ошибочно. Исправили. Но появились новые вопросы) Выясняем
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 639
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 16:25
Уточнили ещё раз. Оказалось, что перекресток Темирбаева - Аль-Фараби тоже указан ошибочно. Спросили, как изменится общая сумма по работам. Получили ответ - ну это же считать надо) Видимо, будем делать ещё один запрос.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2187
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 16:35
Цитата:
И возникает вопрос об их компетенции...
Или попались нечаянно?
Тимур Гафуров:
Уточнили ещё раз. Оказалось, что перекресток Темирбаева - Аль-Фараби тоже указан ошибочно.
Уточнили ещё раз. Оказалось, что перекресток Темирбаева - Аль-Фараби тоже указан ошибочно.
И возникает вопрос об их компетенции...
Или попались нечаянно?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7138
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 17:16
Цитата:
На ум приходит только формула "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Никто проверять не будет!
...Однако, проверили...
таноми52:
Или попались нечаянно?
Или попались нечаянно?
На ум приходит только формула "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Никто проверять не будет!
...Однако, проверили...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6642
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 17:37
Цитата:
Ну как ты в своей статье хвалился что тебе 100500 лайков и одобрительных коментов написали,мол поддержка народная...думал наверно кто проверять то будет правда?
Проверили))
Мелочь а показательно
yudjin:
ты говори столько! Никто проверять не будет! ...Однако, проверили...
ты говори столько! Никто проверять не будет! ...Однако, проверили...
Ну как ты в своей статье хвалился что тебе 100500 лайков и одобрительных коментов написали,мол поддержка народная...думал наверно кто проверять то будет правда?
Проверили))
Мелочь а показательно
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 712
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 17:37
14 с лишним лимонов на 1 светофор! Круто, наверно спутниковые
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10575
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 18:31
вот пишут
///В Шымкенте на одном из перекрестков установлен светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге. светофор управляется из центра оперативного наблюдения. Если возникнет пробка, то специалисты смогут решить проблему через компьютер, не выходя из здания.
В этом году планируется установить 27 светофоров, на что из областного бюджета выделили 80 миллионов тенге.///
по три млн за штуку.
///В Шымкенте на одном из перекрестков установлен светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге. светофор управляется из центра оперативного наблюдения. Если возникнет пробка, то специалисты смогут решить проблему через компьютер, не выходя из здания.
В этом году планируется установить 27 светофоров, на что из областного бюджета выделили 80 миллионов тенге.///
по три млн за штуку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20931
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 18:59
Цитата:
Цитата:
Более одного миллиона, это может быть,
не только 3, но и 19 миллионов...
alex_60:
светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге.
светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге.
Цитата:
alex_60:
по три млн за штуку.
по три млн за штуку.
Более одного миллиона, это может быть,
не только 3, но и 19 миллионов...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10575
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 19:07
Цитата:
не может.
80/27=3
drakon:
Более одного миллиона, это может быть, не только 3, но и 19 миллионов..
Более одного миллиона, это может быть, не только 3, но и 19 миллионов..
не может.
80/27=3
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 542
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 19:56
Чкалова-Арыстанбекова тоже типа ламповый?
Вот шельмы
Вот шельмы
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 49
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 21:11
[code], Гашека - к департаменту антикоррупционной службы
Ну для чего или для кого этот светофор? Для трёх машин которые выезжают из департамента АНТИКОР? А сколько времени задерживает этот никчёмный светофор у водителей...который работает и днём и ночью. Хотя ночью можно было бы установить в режиме "ВНИМАНИЕ" моргающий жёлтый.
Хотелось выразить пожелание по поводу светофора на повороте с пр.Абая на ул.Ворошилова. Давно назрел вопрос установки секции поворот налево разрешён при запрещёном красном.
Ну для чего или для кого этот светофор? Для трёх машин которые выезжают из департамента АНТИКОР? А сколько времени задерживает этот никчёмный светофор у водителей...который работает и днём и ночью. Хотя ночью можно было бы установить в режиме "ВНИМАНИЕ" моргающий жёлтый.
Хотелось выразить пожелание по поводу светофора на повороте с пр.Абая на ул.Ворошилова. Давно назрел вопрос установки секции поворот налево разрешён при запрещёном красном.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2982
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 22:38
Автор статьи не совсем правильно написал. Речь идет о перекрестках - а там по 4 (ЧЕтыре) светофора . Кроме тех , что *Устройство 6-ти новых светофоров с кнопкой вызова* - не шести , а 12 - ти .
-
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