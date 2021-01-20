По смете на замену 20 светофоров и установку 13-ти новых необходимо выделить из городского бюджета предположительно 482,6 млн тенге. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Василий ПОМАЗ.

На перекрестке улиц Дощанова и Майлина планируют установить светофор с обратным отсчетом времени / Фото Андрея СКИБЫ



Светофоры планируют заменить на следующих участках и перекрестках улиц: Алтынсарина - Шевченко, Алтынсарина - Победы, Алтынсарина - Пушкина, Бородина - Победы, Бородина - Рабочая, Бородина - Тауелсиздик, Бородина - Шипина, Гашека - к департаменту антикоррупционной службы, Каирбекова - Лермонтова, Карбышева - к посту полиции (возле дорожного кольца с ул. Уральской), Карбышева - к автовокзалу, Майлина - Аль-Фараби, Майлина - Дощанова, Майлина - Победы, Майлина - Тауелсиздик, Мауленова - Дощанова, Маяковского - Л. Беды, Маяковского - Наримановская, Маяковского - Хакимжанова, Тауелсиздик - Урицкого, Чкалова - Арыстанбекова. На эти работы предположительно потратят 356,2 млн тенге.

- Устройство 7-ми новых светофорных объектов будет произведено на пересечении улиц Дощанова - Летунова, Маяковского - Фролова, Абая - Лермонтова, Каирбекова - Шевченко, Баймагамбетова - Комарова, Бородина - Пушкина, Бородина - Складская, - пояснил Помаз.

На шести участках появятся светофоры с кнопкой вызова: ул. Алтынсарина - к Центральному скверу, ул. Гоголя - к Казахско-Французскому центру, ул. Маяковского - к мечети, пр. Абая - к МЦ «Жемчужина», ул. Тауелсиздик - ул. Летунова (здание КРУ им. Байтурсынова (бывший КГПУ) и Ледовый дворец), пр. Кобланды батыра - к казахско-турецкому лицею.

- Данные светофорные объекты будут установлены на 13-ти участках и будут работать как регулируемые пешеходные переходы, - прокомментировал Василий Помаз. - Согласно сметному расчету, потребность в денежных средствах на устройство светофорных объектов составит 126,4 млн тенге.

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Как отметили в отделе ЖКХ, работы будут выполнены при подтверждении их финансирования.

Текущим содержанием светофоров в Костанае занимается ТОО «ТехноМонтаж». Сумма договора - 17,9 млн тенге, срок завершения - март 2021 года.

Ранее в своем запросе "НГ" спрашивала, будут ли делать реконструкцию перегруженных перекрестков - таких, как пересечения улиц Дощанова - Майлина и Дощанова - Мауленова. На этих перекрестках в часы пик возникают дорожные заторы автотранспорта.



В проекте "Бюджет народного участия" один из авторов заявок предлагал обустроить транспортные развязки на перегруженных перекрестка. Заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов пояснял "НГ", что такая задача не входит в перечень мероприятий, поэтому предложение в 2021 году реализовано не будет.

Как сообщил Василий Помаз, реконструкцию перекрестков в 2021 году отдел ЖКХ не планирует.



