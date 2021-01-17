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≡ Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 15:28
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Новые ограничения, которые вводятся с понедельника, 18 января, прокомментировали на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач области, его заместитель и руководитель управления образования.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20917
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 15:28
#1
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Где там Добринцофф?
Для него, написано... ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7661
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 15:41
#2
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Цитата:
drakon:
Где там Добринцофф? Для него, написано..

Я здесь,спасибо drakon прочитал ответ.
Большое спасибо Максиму Сушко за вопрос.
Перчатки действительно больная тема,будем надеяться, что здравый смысл победит и министрество отменит этот абсурд.
А пока есть постановление 67 от 25 декабря 2020,можно ссылаться на него в случае чего.

[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2021 - 15:46]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7135
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 15:42
#3
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Цитата:
- Можете ли вы разъяснить запрет на массовые мероприятия. Почему крещенские купания запрещены, а челлендж по передаче флага, в котором участвуют десятки человек, нет? – спросил корреспондент «НГ». - Я уже говорил, что купания запрещены

Ему про Фому, а он про Ерёму....
Что с челленджем-то, а, товарищи санврачи?
Глазки то закрыли на это массовое мероприятие?
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9932
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 16:32
#4
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А я в этом году и без запретов от санврачей не хочу в проруби купатся. Даже смотреть не хочу в холодную, ледяную крещенскую прорубь. Недавно вечером чет покашлел три раза и вспотел сразу от страха))Сразу принял ведро разных таблеток. Утром вроде все нормально. Ложная тревога оказалась)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6631
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 18:26
#5
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Цитата:
yudjin:
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?

Ну ты немного пораскинь мозгой
Купание это толпа,стоящая плечом к плечу
Час-два
Купаются на морозе на ветру
Пьют
Вредно это все сейчас
А челлендж все на расстоянии друг от друга
Верхом
Проехались пол часа и разбежались
Тоже вредно
Но уже не так
Из двух зол разрешили меньшее)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2133
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 19:07
#6
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Цитата:
Vit:
Недавно вечером чет покашлел три раза и вспотел сразу от страха


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7135
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 20:02
#7
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Цитата:
- У нас впереди намечаются крещенские праздники, я напомню, что запрещена организация массовых купаний в день Крещения, - добавил заместитель

Сегодня под вечер поехали покататься на ватрушках на набережную по Гашека...из..Мохито доносился звук ...бензопилы...Мужики готовили прорубь.
Там по ходу другой иммунитет?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2976
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 20:03
#8
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Нечитайло ответил:

- По санитарным правилам носить перчатки продавцам обязательно.

----А сам бы показал пример , было бы интересно .

[Исправлено: Гога, 17.01.2021 - 17:05]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1774
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 18.01.21 - 10:04
#9
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Цитата:
yudjin:

Во всех частных заведениях с доступом к воде будут проруби.
Обычай есть обычай.
Запрещакам совет: Не лезьте в обычаи и обряды. Не стали делать общественной купели за счёт бюджета из приведённых соображений-ваше право, никто не оспаривает. Но дале нос свой не суйте! Обряды и обычаи это вам не ТРЦ и жральни. Или решили перенести крещенские купания в крышуемый ТермоПарк?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7135
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 10:38
#10
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Цитата:
Горожанин_kst:
Или решили перенести крещенские купания в крышуемый ТермоПарк?

Я понял, это новая программа поддержки малого бизнеса.
Бюджетные горки - нельзя... опасно! Частные - пожалуйста. Народ весь там.
Бюджетная прорубь- нельзя! Частные - пожалуйста...
Как грится и овцы (бюджет) целы и волки (бизнес) сыты.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1226
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 18.01.21 - 13:01
#11
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Цитата:
Горожанин_kst:

Проруби то будут, а вот как с их освящением? Пойдёт ли церковь против власти? И по поводу других регионов. Там жёсткого запрета нет, купель разрешена с определёнными ограничениями.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1774
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 20:49
#12
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Цитата:
КГСПС:

Вода сама обладает волшебными свойствами в эту ночь, без продажных трепещущих перед властью попов. Кому нужны эти продавцы опиума для народа? Вера и религия(культ) не равноценны.
А про отсутствие запретов в других регионах...всяко разно везде, где запрет, где просто не рекомендовано...у нас такой аким и такие указания. Пока он здесь, так и будет. Хорошо ли, плохо ли, но это факт.

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 20:50]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1774
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 20:53
#13
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Цитата:
yudjin:

И как в воду глядел! Где-то слышал, попы сегодня воду ТермоПарка освящали. И администрация для омовения туда всех оченама просит, за плату малую, простому люду посильную ...
Вот вам и анекдот!
Это было бы смешно, да только не плакать, в голос выть хочется...

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 20:57]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7135
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 21:32
#14
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Цитата:
Горожанин_kst:
Вот вам и анекдот!

Я вот этот старый анекдот вспомнил:
Приходит новый русский к священнику:
— Батюшка, надо кота отпеть!
— Нет, сын мой, не положено.
— А что делать?
— Ну, пойди вон туда, через дорогу, там коммерческая церковь, они за деньги все, что хочешь, сделают.
— А хватит ли денег, у меня только 4000 баксов?
— А что же ты сразу не сказал, что у тебя кот крещеный?!

Пыс-пыс... Пишут, что попы уже в отказную пошли. Ну будут освящать коммерческую "прорубь".

[Исправлено: yudjin, 18.01.2021 - 21:33]
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