Новые ограничения, которые вводятся с понедельника, 18 января, прокомментировал на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ.

- В настоящее время эпидемиологическая ситуация в области отмечается нестабильностью, - отметил он. - С 11 января 2021 года коэффициент репродукции коронавируса составил более единицы, что означает неблагополучную эпидемиологическую ситуацию с тенденцией к ухудшению. Как следствие - область снова перешла в красную зону. Заболеваемость КВИ в ноябре 2020 года составила 1 748 человек, в декабре - 2 176 человек. За 15 дней января 2021 года заразились уже 962 человека. Если в июле-августе прошлого года регистрировалась высокая заболеваемость в течение полутора месяцев, то в настоящее время рост заболеваемости ковидом продолжается третий месяц! Всё это - вкупе с ростом других респираторных заболеваний. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2019 и 2020 годах приходился на январь и февраль.

В инфекционных стационарах региона сейчас проходят лечение 437 человек, заполняемость - 40%. В начале года было 350.

С новыми ограничениями можно ознакомиться здесь.

- У нас впереди намечаются крещенские праздники, я напомню, что запрещена организация массовых купаний в день Крещения, - добавил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Владимир НЕЧИТАЙЛО. – Данная мера принята только в целях профилактики распространения заболевания. При их проведении, как правило, собираются значительное колличество людей, организуются какие-то чаепития, что увеличивает риск заражения. Аналогичные запреты вышли в Нур-Султане и ряде других областей.

Нечитайло анонсировал увеличение числа рейдов мониторинговых групп по соблюдению режима карантина. По его словам, цель «наказать всех» не ставится, эта мера призвана "предупредить возникновение и распространение заболеваемости, а также нацелена на то, чтобы все ограничительные меры были исполнены в полном объёме".

- Можете ли вы разъяснить запрет на массовые мероприятия. Почему крещенские купания запрещены, а челлендж по передаче флага, в котором участвуют десятки человек, нет? – спросил корреспондент «НГ».

- Я уже говорил, что купания запрещены с целью предотвратить собрание большого количества людей. Кроме того, зачастую люди участвуют в купаниях неподготовленными и незакалёнными. Вот этот температурный стресс организма может стимулировать возникновение заболевания. Поэтому запрещены массовые купания и мы не рекомендуем проводить купания в частном порядке. У нас был брифинг с участием представителя православной церкви, где также не рекомендовали проводить купания, а купели в этом году не будут освящать. Мы просим жителей воздержаться и потерпеть до следующего года, потому что это чревато последствиями, - ответил Нечитайло.

Новые ограничения предусмотрены и для школьников. С третьей четверти разрешили учиться очно 1-5 классам, а в комбинированном режиме - 9-11 классам.

- Но вчера, 16 января, главный санврач Костаная вынес постановление, по которому 1-4 классы остаются работать в дежурных группах, а 5-е, 9-е, 10-е, 11 классы и школы с численностью детей до 300 человек переходят на две недели на дистанционный формат обучения, - напомнила руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА. – Это связано с тем, что по областному центру наблюдается рост заболеваемости среди учителей и учеников - с 1 по 15 января в школах Костаная заболели 53 ученика, из них с 11 января, то есть, с начала третьей четверти, 37 учащихся. Есть случаи заражения педагогов и сотрудников организаций образования – 50 человек, из них 38 выявлены с 11 января. Здесь главная задача - в течение двух недель ограничить контакты. Школьники, хоть и легко переност инфекцию, но могут являться источниками заражения. Я надеюсь, что педагоги и родители с пониманием отнесутся к данным ограничениям.

- Как были выявлены заражённые учителя и ученики? – уточнил корреспондент «НГ».

- Как правило, больные выявляются по самообращению при возникновении первых симптомов, - ответил Нечитайло. – Или при проведении профилактических медосмотров. Или при проверке контактов других больных.

- Если большинство зараженных школьников и учителей выявили по самообращению, нет ли смысла начать поголовную проверку на наличие ковида?

- В постановлении главного санврача РК есть перечень лиц, которые подлежат обязательному обследованию за счет государства. Учителей и учеников в этом перечне нет. Если будут поправки, то проведем обследование, - ответил Владимир Нечитайло.

- А в других городах и районах Костанайской области не было выявлено заболевших среди учеников и учителей? – спросил корреспондент «НГ».

- В других регионах тоже есть, - ответила Байменова. – В частности, на дистанционный формат переведены 5 школ (3 в Алтынсаринском и 2 в Карасусском районах) и 4 дошкольных организаций образования в Рудном и Алтынсаринском районе. Как правило, это малокомплектные школы, которые учились в штатном режиме. Такая практика с сентября действует. Мы неоднократно говорили о том, что если в школе выявляется учитель, который имел контакт с разными классами, тогда школа переводится на дистанционный формат обучения. В данном случае персонал этих школ контактировал с разными классами.

В постановлении санврача Костаная указывается, что из 53 заболевших учеников в областном центре 19 обучаются в дежурных классах (14 человек в начальном звене, 3 человека в 9 классах, 2 человека в 11 классах). 34 заболевших школьника обучались дистанционно. А из 50 заболевших учителей 16 педагогов работали в дежурных классах, столько же вели уроки онлайн и 18 – сотрудники детских дошкольных организаций.

- Почему, если большая часть заразившихся - это ученики начальных классов, на дистанционку перевели старшее звено? – спросила журналистка Евгения ЕРМАКОВА.

- Регистрация случаев была среди старших классов, - ответил Даулетбаев.

- 1-4 классы остались в формате дежурных групп, но если родители захотят на 2 недели перевести детей на дистанционку, это не запрещается, - ответила Зауре Байменова, после того, как Ермакова повторила свой вопрос. – Почему оставили начальные классы, потому что по ним было очень много обращений с сентября по увеличению количества дежурных групп. С учетом возраста детей и занятости родителей возникали сложности по самостоятельному обучению детей, родителям приходилось после работы допоздна делать уроки. Начальные классы - это тот возраст, когда дети не всегда готовы самостоятельно учиться. В начальном звене один учитель занимается с детьми в одном классе. В старших классах школьники сидят в одном кабинете, но к ним приходят разные преподаватели по разным предметам. Чтобы не допустить распространения инфекции, среднее и старшее звенья переведены на обучение онлайн.

- Те начальные классы, где регистрировались заболевшие, также переведены на дистанционный формат. Но это сделано точечно. – добавил Даулетбаев.

Журналист Максим СУШКО спросил, нужно ли продавцам носить перчатки на работе. Нечитайло ответил:

- По санитарным правилам носить перчатки продавцам обязательно. Согласно алгоритму приложения к постановлению № 67 главного санврача РК, такого требования нет. Поэтому мы направили запрос в министерство, которое в ближайшее дни разъяснит, какими документами пользоваться. Я считаю, носить перчатки надо!