Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Небоскреб пока не виден - 20-этажный жилой дом планировали построить в Костанае, но не срослось
Небоскреб пока не виден - 20-этажный жилой дом планировали построить в Костанае, но не срослось
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать