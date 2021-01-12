Отправлено: - 14:34

- Мы уже не собираемся строиться там, участок уйдет обратно в фонд города,

Цитата:Значит предложенный инициаторами "Парк Наследие" все же может там возникнуть?Или задним числом найдется местный землевладелец, в руках которого уже наверняка этот лакомый участок и будет?