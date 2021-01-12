О том, что земельный участок возле автовокзала предназначен под строительство 20-этажного жилого дома, сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов, объясняя причину отклонения одной из заявок, поступивших в проект «Бюджет народного участия».

В этом районе должен был появиться 20-этажный дом

Авторы проектного предложения «Парк «Наследие» Сергей Саяпин и Дмитрий Червяков отмечали, что в этом месте нужна зона отдыха для горожан. Но получили отказ.

Как сообщила в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Роза САРСЕНБАЕВА, акт выбора земельного участка для строительства многоэтажки по предварительному адресу ул. Карбышева, з/у 133/1 был оформлен по заявлению ТОО «Bazis Kostanay» 24 мая 2018 года.

- Информация об оформлении исходных материалов (архитектурно-планировочного задания) и согласовании эскизного проекта в учреждении отсутствует, - отметила Сарсенбаева.

Она пояснила, что в соответствии с п. 12 ст. 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» до начала производства строительно-монтажных работ заказчик обязан уведомить об этом органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Самат МАДИЕВ сообщил, что 22 июня 2018 года акимат Костаная выдал постановление № 1669 «О предоставлении ТОО «Bazis Kostanay» права временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды) на земельный участок». Право на неделимый земельный участок площадью 0,0625 га предоставлено на 3 года.

- Архитектурно-планировочное задание и технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения для разработки проекта строительства ТОО «Bazis Kostanay» не выдавались, - отметил Мадиев. - Согласование эскизного проекта не проводилось. В управление уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по объекту не поступало.

Активисты предлагали обустроить возле автовокзала парк «Наследие» / Скриншот предоставлен Сергеем САЯПИНЫМ



В ТОО «Bazis Kostanay» пояснили, что уже отказались от планов строительства костанайского небоскреба.

- Мы уже не собираемся строиться там, участок уйдет обратно в фонд города, - прокомментировал представитель ТОО, пожелавший не называть свою фамилию. - Там площадь участка не позволяет нам построить дом в 20 этажей. Мы бы с радостью, но возможности расширения нет. Вообще это проект рассматривался почти 3 года назад, сейчас он уже давно не актуален. Тогда рассматривали вариант строительства не жилого дома, а гостиницы - тогда в этом проекте была рентабельность.