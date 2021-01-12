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27 из 33 мандатов в маслихат Костанайской области получили кандидаты от Nur Otan
27 из 33 мандатов в маслихат Костанайской области получили кандидаты от Nur Otan
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